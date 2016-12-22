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Политика

Президент Болгарии обвинил Россию в попытках разрушить Евросоюз изнутри

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:37    
Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung президент Болгарии Росен Плевнелиев.
 
По его словам, "есть много признаков того", что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы и стремится таким образом "подорвать ЕС изнутри".
 
Плевнелиев считает, что Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: "ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права".
 
С точки зрения политика, жители Евросоюза должны знать о том, "что происходит" и на что направлена "русская пропаганда".
 
Президентские полномочия Плевнелиева истекают в январе 2017 года. В ноябре на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, которого ряд СМИ называл "пророссийским кандидатом".
 
Представители Запада не первый раз обвиняют Москву в ее якобы агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе.
 
Между тем, Владимир Путин еще летом заявлял, что рост популярности националистических движений в Европе никак не связан с Россией.
 
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Маттео Ренци, российский президент отметил: о росте популярности подобных движений и партий в том случае, если Европа не изменит свою политику, он предупреждал еще "лет 10 назад".
 
Глава МИД России Сергей Лавров комментировал другие подобные обвинения в адрес России — в том, что она пытается с помощью хакерских атак дестабилизировать обстановку в Германии в преддверии выборов в бундестаг.
 
По словам Лаврова, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже публично назвала эти заявления "бреднями". К этому ему добавить нечего, отметил он.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547555/

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Президент Болгарии обвинил Россию в попытках разрушить Евросоюз изнутри

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:37   
Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung президент Болгарии Росен Плевнелиев.
 
По его словам, "есть много признаков того", что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы и стремится таким образом "подорвать ЕС изнутри".
 
Плевнелиев считает, что Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: "ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права".
 
С точки зрения политика, жители Евросоюза должны знать о том, "что происходит" и на что направлена "русская пропаганда".
 
Президентские полномочия Плевнелиева истекают в январе 2017 года. В ноябре на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, которого ряд СМИ называл "пророссийским кандидатом".
 
Представители Запада не первый раз обвиняют Москву в ее якобы агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе.
 
Между тем, Владимир Путин еще летом заявлял, что рост популярности националистических движений в Европе никак не связан с Россией.
 
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Маттео Ренци, российский президент отметил: о росте популярности подобных движений и партий в том случае, если Европа не изменит свою политику, он предупреждал еще "лет 10 назад".
 
Глава МИД России Сергей Лавров комментировал другие подобные обвинения в адрес России — в том, что она пытается с помощью хакерских атак дестабилизировать обстановку в Германии в преддверии выборов в бундестаг.
 
По словам Лаврова, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже публично назвала эти заявления "бреднями". К этому ему добавить нечего, отметил он.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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