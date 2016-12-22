«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:37

Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung президент Болгарии Росен Плевнелиев.



По его словам, "есть много признаков того", что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы и стремится таким образом "подорвать ЕС изнутри".



Плевнелиев считает, что Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: "ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права".



С точки зрения политика, жители Евросоюза должны знать о том, "что происходит" и на что направлена "русская пропаганда".



Президентские полномочия Плевнелиева истекают в январе 2017 года. В ноябре на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, которого ряд СМИ называл "пророссийским кандидатом".



Представители Запада не первый раз обвиняют Москву в ее якобы агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе.



Между тем, Владимир Путин еще летом заявлял, что рост популярности националистических движений в Европе никак не связан с Россией.



Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Маттео Ренци, российский президент отметил: о росте популярности подобных движений и партий в том случае, если Европа не изменит свою политику, он предупреждал еще "лет 10 назад".



Глава МИД России Сергей Лавров комментировал другие подобные обвинения в адрес России — в том, что она пытается с помощью хакерских атак дестабилизировать обстановку в Германии в преддверии выборов в бундестаг.



По словам Лаврова, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже публично назвала эти заявления "бреднями". К этому ему добавить нечего, отметил он.



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