|
Новости oilru.com
Газ
Источник: подача газа с материковой части России в Крым начнется во вторник
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
11:27 · Финансовая аналитика от Альпари: Инфляционные ожидания россиян снизились до рекордного минимума
11:21 · Финансовая аналитика от Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается отступление в район 1,0417
10:49 · Рубль укрепился к доллару и евро
10:44 · Ростех и Пакистан могут завершить переговоры о тарифе для газопровода Север-Юг в I квартале 2017 г.
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:32
Подача газа с материковой части РФ в Крым начнется во вторник, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Газопровод будет введен в эксплуатацию сегодня, начнется подача газа с материковой части РФ в Крым", — сказал собеседник агентства.
"Черноморнефтегаз" завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы (ГТС) к магистральным газопроводам РФ, подача газа начнется в ближайшие дни, сообщил 23 декабря президент РФ Владимир Путин.
Газопровод "Джанкой-Феодосия-Керчь" протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик — компания "Стройгазмонтаж".