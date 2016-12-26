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Инвестиции, финансы

Посол Франции отметил заинтересованность России в иностранных инвестициях

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:27    
У российского руководства есть намерение содействовать иностранным инвестициям в страну, в РФ гораздо серьезнее стали относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.
 
Дипломат рассказал о проблемах, о которых ему сообщают работающие в России французские бизнесмены. К первой группе сложностей посол отнес замедление экономического роста в РФ. "Мы надеемся, что ситуация улучшится, потому что Центральный банк России говорит нам, что намечается некий рост в 2017 году, и рост будет более заметным в 2018 году. Именно этим и объясняется тот факт, что ни одно французское предприятие из России не ушло", — пояснил Рипер.
 
Вторая категория проблем, по его словам, связана с санкциями и ответными мерами. Посол отметил, что они в меньшей степени затронули крупные предприятия, у которых есть собственные средства для развития, в большей степени пострадал малый и средний бизнес, потому что они не могут найти финансирование больше чем на 3 месяца на международном рынке.
 
В качестве третьей группы проблем посол назвал деловой климат: сложность законодательства, барьеры нетарифного характера, в некоторых случаях – коррупция. Дипломат отметил, что по всем этим проблемам Франция тесно работает с российскими властями, и "в общем и целом нам удается разрешать существующие проблемы".
На вопрос, отмечается ли какое-то улучшение по этой категории проблем, Рипер ответил положительно. "Да, действительно. Я считаю, что есть намерение российского руководства содействовать иностранным инвестициям в Россию. Вне всякого сомнения – РФ гораздо серьезнее начинает относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса", — полагает посол.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547553/

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Посол Франции отметил заинтересованность России в иностранных инвестициях

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:27   
У российского руководства есть намерение содействовать иностранным инвестициям в страну, в РФ гораздо серьезнее стали относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.
 
Дипломат рассказал о проблемах, о которых ему сообщают работающие в России французские бизнесмены. К первой группе сложностей посол отнес замедление экономического роста в РФ. "Мы надеемся, что ситуация улучшится, потому что Центральный банк России говорит нам, что намечается некий рост в 2017 году, и рост будет более заметным в 2018 году. Именно этим и объясняется тот факт, что ни одно французское предприятие из России не ушло", — пояснил Рипер.
 
Вторая категория проблем, по его словам, связана с санкциями и ответными мерами. Посол отметил, что они в меньшей степени затронули крупные предприятия, у которых есть собственные средства для развития, в большей степени пострадал малый и средний бизнес, потому что они не могут найти финансирование больше чем на 3 месяца на международном рынке.
 
В качестве третьей группы проблем посол назвал деловой климат: сложность законодательства, барьеры нетарифного характера, в некоторых случаях – коррупция. Дипломат отметил, что по всем этим проблемам Франция тесно работает с российскими властями, и "в общем и целом нам удается разрешать существующие проблемы".
На вопрос, отмечается ли какое-то улучшение по этой категории проблем, Рипер ответил положительно. "Да, действительно. Я считаю, что есть намерение российского руководства содействовать иностранным инвестициям в Россию. Вне всякого сомнения – РФ гораздо серьезнее начинает относиться к вопросу правосудия и справедливости в сфере бизнеса", — полагает посол.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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