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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:16
Цены на нефть продолжили самую длительную "победную" серию более чем за четыре месяца на фоне договоренности мировых производителей о сокращении добычи для стабилизации ситуации на рынке, передает агентство Bloomberg.
На торгах в Нью-Йорке фьючерсы выросли на 0,2%, причем рост отмечался седьмую торговую сессию подряд. Нефтяные котировки продолжат восстановление и в следующем году, поскольку сокращение производства поможет восстановить баланс между предложением и спросом, заявил министр энергетики Саудовской Аравии энергетики Халид Аль-Фалех.
Как известно, ранее ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, договорились с января урезать производство нефти на 1,8 млн баррелей в день. С тех пор нефть выросла в цене выше $50 за баррель и держится на этом уровне.
Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, полностью привержен выполнению условий договоренности, заявил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби заявил в четверг в Каире на заседании Организации арабских стран-экспортеров нефти.
"Текущие цены на нефть отражают позитивные факторы, которые мы видели в последнее время, включая ожидания о сокращении добычи странами ОПЕК и не входящими в состав организации странами", - сказал Уилл Юн, товарный аналитик в Hyundai Futures Corp. "Вопрос остается в том, что без новых "бычьих" мер подпитки рынок может столкнуться с большей неопределенностью в долгосрочной перспективе", - отметил аналитик.
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в феврале выросла на 10 центов до $53,12 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже в 11:52 утра в Гонконге после роста на целых 0,6% ранее. В понедельник торгов не было из-за рождественских каникул. Общий объем торгов был ниже среднего показателя за 100 дней на 51%.
ОПЕК и ее партнеры создали комитет мониторинга для обеспечения контроля за выполнением условий соглашения о заморозке добычи. Комитет проведет свое первое заседание в январе, но место его проведения пока неизвестно.