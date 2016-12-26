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Инвестиции, финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:49    
Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже в условиях стабильной динамики цен на нефть и пониженной активности торгов.
 
Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 60,83-61,05 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб. (на 9,5 коп. ниже уровня предыдущего закрытия).
 
Курс евро составил 63,60 руб. (на 17,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 13 коп. - до 62,11 руб.
 
Доллар при этом оказался на 1,34 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,85 коп. ниже официального курса.
 
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 мск снизилась на 0,11% - до $55,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 0,17% - до $53,11 за баррель.
 
Анастасия Игнатенко
(Аналитик TeleTrade):
 
Открытие торгов на валютной секции ММВБ вновь началось с укрепления позиций национальной валюты. Нефть стабильна, новостной фон отсутствует, оставшиеся выплаты будут только завтра. Рублю такого ровного фона достаточно, чтобы найти в себе силы еще немного оттеснить позиции доллара США и евро назад.
 
Курс доллара пытается удержаться выше уровня 60,80 руб., а курс евро - не провалиться под уровень 63,50 руб. Больших курсовых разбегов ни сегодня, ни в ближайшие сессии мы уже не ждем, предполагая, что закрытие года произойдет вблизи указанных рубежей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547550/

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Рубль укрепился к доллару и евро

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:49   
Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже в условиях стабильной динамики цен на нефть и пониженной активности торгов.
 
Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 60,83-61,05 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб. (на 9,5 коп. ниже уровня предыдущего закрытия).
 
Курс евро составил 63,60 руб. (на 17,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 13 коп. - до 62,11 руб.
 
Доллар при этом оказался на 1,34 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,85 коп. ниже официального курса.
 
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 мск снизилась на 0,11% - до $55,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 0,17% - до $53,11 за баррель.
 
Анастасия Игнатенко
(Аналитик TeleTrade):
 
Открытие торгов на валютной секции ММВБ вновь началось с укрепления позиций национальной валюты. Нефть стабильна, новостной фон отсутствует, оставшиеся выплаты будут только завтра. Рублю такого ровного фона достаточно, чтобы найти в себе силы еще немного оттеснить позиции доллара США и евро назад.
 
Курс доллара пытается удержаться выше уровня 60,80 руб., а курс евро - не провалиться под уровень 63,50 руб. Больших курсовых разбегов ни сегодня, ни в ближайшие сессии мы уже не ждем, предполагая, что закрытие года произойдет вблизи указанных рубежей.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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