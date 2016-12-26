«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:49

Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже в условиях стабильной динамики цен на нефть и пониженной активности торгов.



Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 60,83-61,05 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб. (на 9,5 коп. ниже уровня предыдущего закрытия).



Курс евро составил 63,60 руб. (на 17,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 13 коп. - до 62,11 руб.



Доллар при этом оказался на 1,34 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,85 коп. ниже официального курса.



Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 мск снизилась на 0,11% - до $55,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 0,17% - до $53,11 за баррель.



Анастасия Игнатенко

(Аналитик TeleTrade):



Открытие торгов на валютной секции ММВБ вновь началось с укрепления позиций национальной валюты. Нефть стабильна, новостной фон отсутствует, оставшиеся выплаты будут только завтра. Рублю такого ровного фона достаточно, чтобы найти в себе силы еще немного оттеснить позиции доллара США и евро назад.



Курс доллара пытается удержаться выше уровня 60,80 руб., а курс евро - не провалиться под уровень 63,50 руб. Больших курсовых разбегов ни сегодня, ни в ближайшие сессии мы уже не ждем, предполагая, что закрытие года произойдет вблизи указанных рубежей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547550/ Источник: Вести ← Российская экономика в 2017 году выйдет из стресса, считают эксперты Дорожающая нефть бьет четырехмесячные рекорды → Новости net.finam.ru