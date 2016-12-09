«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:59

Инжиниринговая "дочка" Ростеха - "Технопромэкспорт" достроит ТЭС в Крыму в 2018 году. Об этом сказал журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.



"У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами", - сказал он.



Чемезов уточнил, что по покупке оборудования для генерации для строительства ТЭС в Крыму ведутся переговоры с поставщиками.



Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт". Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 г. эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланировано в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.



Также, по словам Чемезова, "Технопромэкспорт" уже приобрел 4 турбины - по две на каждую из двух ТЭС - в Тамани и Грозном. Ростех готов строить ТЭС и ждет условий от Минэнерго - "либо объявят конкурс на участие, либо какую- то из компаний выберут как единственного поставщика".



Если Ростех не займется строительством, то турбины будут проданы выбранному строителю, добавил глава госкорпорации. "Если мы... мы готовы построить, нам нужна госгарантия, чтобы получить кредит. Там порядка 80 млрд на две станции", - заключил он.



Строительство ТЭС в Тамани и Грозном предполагается по схеме МГИ (механизм гарантированных инвестиций).

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