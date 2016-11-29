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Нефтепереработка

Ростех отказался от строительства НПЗ в Уганде - Чемезов

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:11    Госкорпорация "Ростех" отказалась от проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в Уганде, сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов.
 
"Закрыли тему. Во-первых, цена на нефть не очень высокая, завод, который планировали там построить, не окупается. Потом условия, которые угандийцы изначально нам озвучивали, - сейчас они от них отказываются. Проект оказался невыгодным, поэтому мы от него отказываемся", - сказал Чемезов.
 
Ранее стало известно, что южнокорейская SK Energy прекратила переговоры с правительством Уганды по проекту строительства НПЗ, переговоры об участии в котором ранее прекратил российский Ростех.
 
В июле 2016 года правительство заявляло, что начинает переговоры с корейской компанией SK Engineering & Construction ("дочка" специализирующейся в области нефтепереработки южнокорейской компании SK Energy) о начале реализации двухстороннего проекта строительства НПЗ в районе оз.Альберта в Уганде.
 
Предложение правительства Уганды к SK Energy последовало после того, как 1 июля российская госкорпорация "Ростех" сообщила о приостановке своего участия в проекте реализации строительства НПЗ в Уганде. Как тогда сообщали ТАСС в "РТ-Глобальные ресурсы" ("дочка" Ростеха, участвующая в консорциуме по строительству НПЗ), власти Уганды не выполнили свои обязательства по тендеру на строительство первого в стране НПЗ и ухудшили условия для инвесторов в сфере переработки нефти. В связи этим консорциум инвесторов во главе с "РТ-Глобальные ресурсы" стал рассматривать варианты дальнейших действий.
 
Условия не выполнены
 
Как сообщала "РТ-Глобальные ресурсы", стороны не смогли договориться по основным условиям строительства НПЗ в ходе переговоров, которые длились с февраля 2015 года. В компании отмечали, что правительством Уганды не были выполнены фундаментальные условия участия консорциума в проекте. В частности, не были предоставлены лицензии на добычу нефти на территории республики Уганда, налоговые льготы и условия стабилизации проекта, принятые в международной практике.
 
Также правительство Уганды в мае 2016 года издало нормативные акты, регулирующие сферу переработки нефти, которые "существенно меняют в худшую сторону положение стороны-инвестора".
 
В связи с этим консорциум Ростеха решил не продлевать срок тендерного обеспечения по строительству НПЗ, который истек 30 июня. Консорциум предлагал продлить переговоры на текущих условиях до сентября 2016 года, но правительство Уганды не приняло предложение. При этом консорциум заявлял, что по-прежнему открыт к дальнейшему сотрудничеству с правительством Уганды по реализации критически важного для региона Восточной Африки проекта.
 
В феврале 2015 года по итогам тендера Ростех стал участником консорциума по строительству первого в Уганде нефтеперерабатывающего завода мощностью 60 тыс. баррелей в день (более 3 млн тонн нефти в год). Ростех получил в консорциуме 60%, правительство Уганды - 40%. Реализовать проект стоимостью $4,7 млрд предполагалось в две стадии: первую (30 тыс. баррелей в сутки) - в 2021 году, вторую (расширение до 60 тыс. баррелей в сутки) - в 2026 году.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547546/

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Ростех отказался от строительства НПЗ в Уганде - Чемезов

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 11:11   Госкорпорация "Ростех" отказалась от проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в Уганде, сообщил журналистам глава корпорации Сергей Чемезов.
 
"Закрыли тему. Во-первых, цена на нефть не очень высокая, завод, который планировали там построить, не окупается. Потом условия, которые угандийцы изначально нам озвучивали, - сейчас они от них отказываются. Проект оказался невыгодным, поэтому мы от него отказываемся", - сказал Чемезов.
 
Ранее стало известно, что южнокорейская SK Energy прекратила переговоры с правительством Уганды по проекту строительства НПЗ, переговоры об участии в котором ранее прекратил российский Ростех.
 
В июле 2016 года правительство заявляло, что начинает переговоры с корейской компанией SK Engineering & Construction ("дочка" специализирующейся в области нефтепереработки южнокорейской компании SK Energy) о начале реализации двухстороннего проекта строительства НПЗ в районе оз.Альберта в Уганде.
 
Предложение правительства Уганды к SK Energy последовало после того, как 1 июля российская госкорпорация "Ростех" сообщила о приостановке своего участия в проекте реализации строительства НПЗ в Уганде. Как тогда сообщали ТАСС в "РТ-Глобальные ресурсы" ("дочка" Ростеха, участвующая в консорциуме по строительству НПЗ), власти Уганды не выполнили свои обязательства по тендеру на строительство первого в стране НПЗ и ухудшили условия для инвесторов в сфере переработки нефти. В связи этим консорциум инвесторов во главе с "РТ-Глобальные ресурсы" стал рассматривать варианты дальнейших действий.
 
Условия не выполнены
 
Как сообщала "РТ-Глобальные ресурсы", стороны не смогли договориться по основным условиям строительства НПЗ в ходе переговоров, которые длились с февраля 2015 года. В компании отмечали, что правительством Уганды не были выполнены фундаментальные условия участия консорциума в проекте. В частности, не были предоставлены лицензии на добычу нефти на территории республики Уганда, налоговые льготы и условия стабилизации проекта, принятые в международной практике.
 
Также правительство Уганды в мае 2016 года издало нормативные акты, регулирующие сферу переработки нефти, которые "существенно меняют в худшую сторону положение стороны-инвестора".
 
В связи с этим консорциум Ростеха решил не продлевать срок тендерного обеспечения по строительству НПЗ, который истек 30 июня. Консорциум предлагал продлить переговоры на текущих условиях до сентября 2016 года, но правительство Уганды не приняло предложение. При этом консорциум заявлял, что по-прежнему открыт к дальнейшему сотрудничеству с правительством Уганды по реализации критически важного для региона Восточной Африки проекта.
 
В феврале 2015 года по итогам тендера Ростех стал участником консорциума по строительству первого в Уганде нефтеперерабатывающего завода мощностью 60 тыс. баррелей в день (более 3 млн тонн нефти в год). Ростех получил в консорциуме 60%, правительство Уганды - 40%. Реализовать проект стоимостью $4,7 млрд предполагалось в две стадии: первую (30 тыс. баррелей в сутки) - в 2021 году, вторую (расширение до 60 тыс. баррелей в сутки) - в 2026 году.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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