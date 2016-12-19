«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:44

Госкорпорация "Ростех" продолжает переговоры с Пакистаном о повышении тарифа за прокачку газа по будущему газопроводу "Север - Юг" на территории республики, консенсус может быть найден в первом квартале 2017 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.



"Пока мы зафиксировали одну цену, но нас она не очень устраивает, мы продолжаем переговоры. Я надеюсь, что до конца первого квартала 2017 года мы завершим переговоры и уже должны начать проектирование и строительство. Сроки будем двигать. Все будет зависеть от того, когда будет подписан контракт - отсюда будет отсчет и по срокам", - сказал он, отметив, что сдвиг сроков в части проекта не принципиален.

Ранее Чемезов говорил, что тариф, предложенный прежде пакистанской стороной не позволяет сделать проект рентабельным.



Межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода было подписано в ходе визита в Пакистан министра энергетики РФ Александра Новака в октябре 2015 года. "РТ - Глобальные Ресурсы" (входит в госкорпорацию "Ростех") к середине 2020 г. построит в Пакистане газопровод "Север - Юг" мощностью 12,3 млрд куб. метров в год. Магистраль протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Сроки строительства газопровода - 42 месяца.



Проект будет реализован в три этапа. Планировалось, что на первом этапе, ко второму кварталу 2018 г., будет построен сам газопровод. На втором этапе, ко второму кварталу 2019 г., - часть компрессорных станций. На третьем этапе, ко второму кварталу 2020 г., будут введены в эксплуатацию все компрессорные станции, и в результате газопровод выйдет на полную проектную мощность.



Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд долларов.

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