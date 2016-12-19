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Газопроводы

Ростех и Пакистан могут завершить переговоры о тарифе для газопровода Север-Юг в I квартале 2017 г.

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:44    
Госкорпорация "Ростех" продолжает переговоры с Пакистаном о повышении тарифа за прокачку газа по будущему газопроводу "Север - Юг" на территории республики, консенсус может быть найден в первом квартале 2017 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
 
"Пока мы зафиксировали одну цену, но нас она не очень устраивает, мы продолжаем переговоры. Я надеюсь, что до конца первого квартала 2017 года мы завершим переговоры и уже должны начать проектирование и строительство. Сроки будем двигать. Все будет зависеть от того, когда будет подписан контракт - отсюда будет отсчет и по срокам", - сказал он, отметив, что сдвиг сроков в части проекта не принципиален.
Ранее Чемезов говорил, что тариф, предложенный прежде пакистанской стороной не позволяет сделать проект рентабельным.
 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода было подписано в ходе визита в Пакистан министра энергетики РФ Александра Новака в октябре 2015 года. "РТ - Глобальные Ресурсы" (входит в госкорпорацию "Ростех") к середине 2020 г. построит в Пакистане газопровод "Север - Юг" мощностью 12,3 млрд куб. метров в год. Магистраль протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Сроки строительства газопровода - 42 месяца.
 
Проект будет реализован в три этапа. Планировалось, что на первом этапе, ко второму кварталу 2018 г., будет построен сам газопровод. На втором этапе, ко второму кварталу 2019 г., - часть компрессорных станций. На третьем этапе, ко второму кварталу 2020 г., будут введены в эксплуатацию все компрессорные станции, и в результате газопровод выйдет на полную проектную мощность.
 
Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд долларов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547545/

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Ростех и Пакистан могут завершить переговоры о тарифе для газопровода Север-Юг в I квартале 2017 г.

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:44   
Госкорпорация "Ростех" продолжает переговоры с Пакистаном о повышении тарифа за прокачку газа по будущему газопроводу "Север - Юг" на территории республики, консенсус может быть найден в первом квартале 2017 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
 
"Пока мы зафиксировали одну цену, но нас она не очень устраивает, мы продолжаем переговоры. Я надеюсь, что до конца первого квартала 2017 года мы завершим переговоры и уже должны начать проектирование и строительство. Сроки будем двигать. Все будет зависеть от того, когда будет подписан контракт - отсюда будет отсчет и по срокам", - сказал он, отметив, что сдвиг сроков в части проекта не принципиален.
Ранее Чемезов говорил, что тариф, предложенный прежде пакистанской стороной не позволяет сделать проект рентабельным.
 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода было подписано в ходе визита в Пакистан министра энергетики РФ Александра Новака в октябре 2015 года. "РТ - Глобальные Ресурсы" (входит в госкорпорацию "Ростех") к середине 2020 г. построит в Пакистане газопровод "Север - Юг" мощностью 12,3 млрд куб. метров в год. Магистраль протяженностью 1,1 тыс. км свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Сроки строительства газопровода - 42 месяца.
 
Проект будет реализован в три этапа. Планировалось, что на первом этапе, ко второму кварталу 2018 г., будет построен сам газопровод. На втором этапе, ко второму кварталу 2019 г., - часть компрессорных станций. На третьем этапе, ко второму кварталу 2020 г., будут введены в эксплуатацию все компрессорные станции, и в результате газопровод выйдет на полную проектную мощность.
 
Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд долларов.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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