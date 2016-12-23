«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:29

Китайская экономика имеет свои отличительные особенности. Все чаще там возникают различные финансовые пузыри - на рынке недвижимости или, например, на рынке металлов. Однако власти пытаются эти пузыри сдувать, до тех пор пока они не лопнут, и вот что получается.



Ситуация на рынке металлов характеризует происходящее наиболее ярко. Так, например, в конце ноября котировки промышленных металлов резко пошли вниз, показав за два дня рекордный с марта обвал. Конечно, падение произошло не само собой, в дело вмешались биржевые регуляторы, которые попытались остудить пыл спекулянтов. Обычно это делается путем повышения гарантийного обеспечения, а также других правил торговли.



Впрочем, это было только начало. На протяжении всего декабря мы видим явный нисходящий тренд.



Стоит отметить, что до начала распродаж котировки находились на многолетних максимумах.



Хочется отметить, что график bitcoin представлен на картинке неслучайно. Складывается ощущение, что кредитный пузырь в Китае вскоре может лопнуть, пузырь на рынке недвижимости также вызывает серьезные беспокойства, а пузырь на на рынке металлов, судя по всему, уже схлопнулся. Ну а когда все падает, единственным местом, куда могут бежать китайские инвесторы, становится как раз bitcoin.



Распродажи усилились после предупреждения китайских властей о том, что цель по росту ВВП в этом году может оказаться недостижимой.



Председатель КНР Си Цзиньпин готов допустить снижение темпов роста экономики до менее таргетируемых 6,5% в год в связи с ростом долга и опасениями по поводу неопределенности в геополитической ситуации после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщил 23 декабря Bloomberg со ссылкой на информированный источник.



По словам источника, Си Цзиньпин заявил на встрече с представителями Компартии КНР, отвечающими за финансовую и экономическую политику в стране, что Китаю необязательно добиваться таргета по росту ВВП, если это будет сопряжено со слишком большими рисками.



Руководство КНР пришло к выводу, что стабильность во второй по величине экономике мира будет обеспечена даже при более низких темпах роста, если им удастся избежать роста безработицы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547542/ Источник: Вести ← Путин играет в демократа, Трамп — в автократа Не нефтью единой: Россия на пути к инновационной революции → Новости net.finam.ru