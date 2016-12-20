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Путин играет в демократа, Трамп — в автократа

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:24    Berlingske, Дания
Редакционная статья
 
Российский президент Путин прославился тем, что из всех мировых лидеров проводит самые длинные пресс-конференции. Пресс-конференция для иностранных и российских журналистов в эту пятницу не стала исключением. Она длилась без малого четыре часа и была интересна в той мере, в какой президент мог все это время не терять концентрации. А с этим он, конечно, справился.
 
Конференции, напоминающие экстремальный спорт, направлены не только на то, чтобы показать, что Путин в отличной форме. Они еще призваны показать, что он — настоящий демократический лидер, который без колебаний отвечает на критические вопросы журналистов со всего мира.
 
Таким образом, Путин с любой стороны предстает облаченным в мантию демократии: разделение властей соблюдено, критически настроенная пресса есть, выборы с наблюдателями проводятся. Тем не менее, последнее слово, конечно, остается за ним. Именно поэтому эксперты называют его правление «виртуальная демократия» или «постмодернистская автократия».
 
В свою очередь, в США свежеизбранный президент Дональд Трамп и не думал уделять время организации пресс-конференций. Он ни одной и не провел с самого своего избрания, и журналисты опасаются, что так оно и продолжится даже после официального вступления в должность 20 января.
 
Вместо этого он использует Твиттер в качестве излюбленного способа коммуникации, где размещает невероятно решительные сообщения, которые пугают до смерти половину земного шара. В четверг он заявил, что «США должны усилить свой ядерный потенциал», а когда журналист с телеканала MSNBC по телефону в пятницу спросил, что тот имел в виду, Трамп, по информации Reuters, ответил: «Пусть гонка вооружений только начнется».
 
В то время как автократическая Россия с Путиным во главе внешне выдает себя за демократию, демократические США получили президента, внешне создающего образ автократии. Они словно играют роли друг друга.
 
Как говорится, надежда умирает последней. Большинство согласно с тем, что Путин очень окреп в период правления Обамы, ведь он его совершенно не боялся. Наоборот, это Обама опасался Путина. И действительно, благодаря российскому атомному оружию Путину удалось противостоять мерам США по сдерживанию российской военной экспансии: на Украине, в Сирии и Ливии, где, по словам агентства Блумберг, русские, может случиться, встанут на сторону Халифы Хафтара в борьбе против поддерживаемого ООН и США правительства под руководством премьер-министра Фаиза Сарраджа. Говорят, они поставляют кучу оружия на войну, идущую там сейчас.
 
Можно, конечно, сказать, что со стороны Обамы было разумно не рисковать развязыванием большой войны с Россией на этих фронтах. Но, будем надеяться, это не значит, что мы, представители Запада, не хотим защищать прибалтийцев или других членов НАТО, на которых нападает Путин. Это, между прочим, реальная почва для опасений: Россия мощно наращивает вооружения у балтийских границ и недавно разместила тактические ядерные ракеты «Искандер» в Калининградской области. Сдерживающие меры необходимы.
 
В более совершенном мире мы могли бы пожелать, чтобы Трамп выступал в качестве сдерживающего фактора в надежной, рациональной и благоразумной форме, вместо того, чтобы делать это в Твиттере или посредством торопливых заявлений по телефону. Но ведь надежда умирает последней — может, все-таки заодно и Путин будет слегка напуган этим самым атомным оружием.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547541/

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Путин играет в демократа, Трамп — в автократа

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:24   Berlingske, Дания
Редакционная статья
 
Российский президент Путин прославился тем, что из всех мировых лидеров проводит самые длинные пресс-конференции. Пресс-конференция для иностранных и российских журналистов в эту пятницу не стала исключением. Она длилась без малого четыре часа и была интересна в той мере, в какой президент мог все это время не терять концентрации. А с этим он, конечно, справился.
 
Конференции, напоминающие экстремальный спорт, направлены не только на то, чтобы показать, что Путин в отличной форме. Они еще призваны показать, что он — настоящий демократический лидер, который без колебаний отвечает на критические вопросы журналистов со всего мира.
 
Таким образом, Путин с любой стороны предстает облаченным в мантию демократии: разделение властей соблюдено, критически настроенная пресса есть, выборы с наблюдателями проводятся. Тем не менее, последнее слово, конечно, остается за ним. Именно поэтому эксперты называют его правление «виртуальная демократия» или «постмодернистская автократия».
 
В свою очередь, в США свежеизбранный президент Дональд Трамп и не думал уделять время организации пресс-конференций. Он ни одной и не провел с самого своего избрания, и журналисты опасаются, что так оно и продолжится даже после официального вступления в должность 20 января.
 
Вместо этого он использует Твиттер в качестве излюбленного способа коммуникации, где размещает невероятно решительные сообщения, которые пугают до смерти половину земного шара. В четверг он заявил, что «США должны усилить свой ядерный потенциал», а когда журналист с телеканала MSNBC по телефону в пятницу спросил, что тот имел в виду, Трамп, по информации Reuters, ответил: «Пусть гонка вооружений только начнется».
 
В то время как автократическая Россия с Путиным во главе внешне выдает себя за демократию, демократические США получили президента, внешне создающего образ автократии. Они словно играют роли друг друга.
 
Как говорится, надежда умирает последней. Большинство согласно с тем, что Путин очень окреп в период правления Обамы, ведь он его совершенно не боялся. Наоборот, это Обама опасался Путина. И действительно, благодаря российскому атомному оружию Путину удалось противостоять мерам США по сдерживанию российской военной экспансии: на Украине, в Сирии и Ливии, где, по словам агентства Блумберг, русские, может случиться, встанут на сторону Халифы Хафтара в борьбе против поддерживаемого ООН и США правительства под руководством премьер-министра Фаиза Сарраджа. Говорят, они поставляют кучу оружия на войну, идущую там сейчас.
 
Можно, конечно, сказать, что со стороны Обамы было разумно не рисковать развязыванием большой войны с Россией на этих фронтах. Но, будем надеяться, это не значит, что мы, представители Запада, не хотим защищать прибалтийцев или других членов НАТО, на которых нападает Путин. Это, между прочим, реальная почва для опасений: Россия мощно наращивает вооружения у балтийских границ и недавно разместила тактические ядерные ракеты «Искандер» в Калининградской области. Сдерживающие меры необходимы.
 
В более совершенном мире мы могли бы пожелать, чтобы Трамп выступал в качестве сдерживающего фактора в надежной, рациональной и благоразумной форме, вместо того, чтобы делать это в Твиттере или посредством торопливых заявлений по телефону. Но ведь надежда умирает последней — может, все-таки заодно и Путин будет слегка напуган этим самым атомным оружием.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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