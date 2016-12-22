«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:19

"Pro et Contra": В Москве вновь расширилась зона платной стоянки



В зону платной парковки в Москве вошли еще 206 улиц, в том числе территории у станций метро, остановок наземного транспорта и вблизи торговых центров. В I квартале 2017 года возможно расширение списка улиц, где за стоянку москвичам придется платить, заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Сергей Андрейкин. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о платном въезде в населенные пункты. Документ, среди прочего, предусматривает возможность организовывать платное парковочное пространство во дворах жилых домов. Готовы ли горожане платить за парковку у подъезда? Ведущий "Коммерсантъ FM" Марат Кашин в программе "Pro et Contra" обсудил вопрос с главой муниципального округа Таганский Ильей Свиридовым и муниципальным депутатом района Хамовники Александрой Парушиной.



Илья Свиридов: Я полагаю, что речь может идти не столько о дворах, сколько о неопределенных территориях, которых достаточно много в наших кварталах. С юридической точки зрения уже сегодня жители, если захотят, могут делать свои дворы платными: у нас дворовая территория является общедомовым имуществом, все собственники квартир могут провести общее собрание и двумя третями голосов решить, что двором, например, будут пользоваться приезжие посторонние люди за деньги. Другое дело, что ни в коем случае для самих собственников квартир пользование дворами платным быть не может. Это абсурд, это все равно, что вам платить за пользование вашей квартирой.



Александра Парушина: Введение платных парковок на дворовых территориях — это, конечно, абсолютно недопустимое противозаконное антиконституционное действие. Действительно, своими придомовыми территориями распоряжаются только жители, только они решают, устанавливать им плату за парковку или нет.



Другой вопрос в этих самых неопределенных территориях. А что это такое? В этом-то и заключается лукавство. На самом деле, внутри кварталов не может быть никаких неопределенных территорий. Просто у нас, к сожалению, ситуация крайне тяжелая с постановкой на учет исконных придомовых территорий домов, которые весьма велики. А по проекту межевания их просто противозаконно урезали. И сейчас на так называемых "территориях общего пользования", с лукавством так названных — на самом деле это территории города Москвы — пытаются организовать эти платные парковки. Это абсолютно противозаконно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547540/ Источник: КоммерсантъFm ← Удастся ли Трампу сделать Китай сговорчивым? Путин играет в демократа, Трамп — в автократа → Новости net.finam.ru