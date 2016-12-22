|
Новости oilru.com
Общество
Платная парковка придет во дворы?
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
10:49 · Рубль укрепился к доллару и евро
10:44 · Ростех и Пакистан могут завершить переговоры о тарифе для газопровода Север-Юг в I квартале 2017 г.
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:19
"Pro et Contra": В Москве вновь расширилась зона платной стоянки
В зону платной парковки в Москве вошли еще 206 улиц, в том числе территории у станций метро, остановок наземного транспорта и вблизи торговых центров. В I квартале 2017 года возможно расширение списка улиц, где за стоянку москвичам придется платить, заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Сергей Андрейкин. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о платном въезде в населенные пункты. Документ, среди прочего, предусматривает возможность организовывать платное парковочное пространство во дворах жилых домов. Готовы ли горожане платить за парковку у подъезда? Ведущий "Коммерсантъ FM" Марат Кашин в программе "Pro et Contra" обсудил вопрос с главой муниципального округа Таганский Ильей Свиридовым и муниципальным депутатом района Хамовники Александрой Парушиной.
Илья Свиридов: Я полагаю, что речь может идти не столько о дворах, сколько о неопределенных территориях, которых достаточно много в наших кварталах. С юридической точки зрения уже сегодня жители, если захотят, могут делать свои дворы платными: у нас дворовая территория является общедомовым имуществом, все собственники квартир могут провести общее собрание и двумя третями голосов решить, что двором, например, будут пользоваться приезжие посторонние люди за деньги. Другое дело, что ни в коем случае для самих собственников квартир пользование дворами платным быть не может. Это абсурд, это все равно, что вам платить за пользование вашей квартирой.
Александра Парушина: Введение платных парковок на дворовых территориях — это, конечно, абсолютно недопустимое противозаконное антиконституционное действие. Действительно, своими придомовыми территориями распоряжаются только жители, только они решают, устанавливать им плату за парковку или нет.
Другой вопрос в этих самых неопределенных территориях. А что это такое? В этом-то и заключается лукавство. На самом деле, внутри кварталов не может быть никаких неопределенных территорий. Просто у нас, к сожалению, ситуация крайне тяжелая с постановкой на учет исконных придомовых территорий домов, которые весьма велики. А по проекту межевания их просто противозаконно урезали. И сейчас на так называемых "территориях общего пользования", с лукавством так названных — на самом деле это территории города Москвы — пытаются организовать эти платные парковки. Это абсолютно противозаконно.