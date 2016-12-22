«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:14

Торговая война с Китаем, учитывая, что торговый оборот между странами в первые десять месяцев этого года составил $473 млрд, кажется маловероятной. Однако серьезный разговор на тему китайского экспорта в США, составляющего три четверти бизнеса, назрел уже давно. И небезосновательно.



"Избранный президент Дональд Трамп настроен заключить более выгодное соглашение с Китаем. И, будьте уверены, намерение Вашингтона исправить свой огромный торговый дисбаланс с Китаем сюрпризом для Пекина не станет. Чиновники из Чжуннанхая знают, что их положительное сальдо торгового баланса с США - $366 млрд в 2015 году и $289 млрд за первые десять месяцев этого года - трудные вопросы, которые необходимо решить. То есть это суть проблемы. Остальное – разговоры", - написал в своей статье для делового издания CNBC экономический аналитик Майкл Иванович.



Он отмечает, что Трамп попытался применить законные средства защиты в вопросах торговли, импортные тарифы, антидемпинговые расследования, возможно, и другие меры, учитывая, что Китай был признан манипулятором валютного курса. И налоговая реформа несет здесь решающее значение.







"Китай заявил о том, что выступит с ответными мерами, однако президент Си Цзиньпин говорил о необходимости китайско-американского сотрудничества, поздравляя Трампа с победой в телефонной беседе. Китай одобрил назначение губернатора Айовы Терри Брэндстэда в качестве посланника в Пекине. Они называли его "другом Китая" и отметили, что он известен Си Цзиньпину с 1985 года.

Трудные раунды торговых переговоров – довольно распространенное явление. В данном конкретном случае у Вашингтона есть возможность использовать мирные меры по сокращению существующего торгового дисбаланса.



Изменение корпоративного налогообложения – одна из них. Это поможет вернуть производства, перенесенные в Китай, обратно в США. Однако некоторые бизнес-лидеры США, принимавшие участие в бизнес-форуме 192 компаний, которые составляют большую часть инвестиционной деятельности в США, сомневаются, что большая часть этого бизнеса может быть репатриирована. Однако они уверены, что соответствующие сокращения налогов для корпоративного сегмента помогут репатриировать бизнес и реинвестировать их прибыль в США.



Налоговая корпоративная реформа – главный вопрос на повестке дня Трампа. И это, пожалуй, один из наиболее эффективных торговых сигналов, который он может послать Китаю. В самом деле, снижение стимулов американского производства и в итоге возврат некоторой его части прекратят поставку крупных технологий, которые являются частью обязательных китайско-американских совместных предприятий для американских фирм, ведущих бизнес в Китае. Поэтому инвесторам не следует обращать никакого внимания на шумиху вокруг торговой войны. У Трампа на руках козыри, которые помогут сыграть в торговых переговорах с Китаем, а также в обсуждении политических вопросов и вопросов безопасности, которые необходимо прояснить.



Он отмечает, что отсутствие ясной политики США в отношении Китая выливается в массу ничего не значащих разговорчиков, поисков точек опоры и восстановления баланса в Азии, который поможет сдерживать Китай, а также то, что Хиллари Клинтон назвала "джаз как дипломатия": импровизация по ситуации, пронизанная враждебными жестами и риторикой о "стратегической конкуренции".



Китайцы, со своей стороны, нацелились на расширение "властных отношений", подразумевая создание некоего китайско-американского кондоминиума в Азии и за ее пределами. Кроме того, Трампу приходится иметь дело со все более и более срочными и серьезными кризисами на Корейском полуострове и в Южно-Китайском море. Может быть, Трамп сможет пробиться сквозь все это, применив довольно прагматичный подход для уточнения национальных интересов Америки в ситуации, когда нет никакого военного решения между двумя ядерными державами. Возможно, Трамп сможет обойти этот тупик "триагуляции", в который его толкают некоторые "стратеги". Их совет предполагает дипломатические усилия, направленные на то, чтобы разрушить китайско-русское партнерство.

Вот пример того, что случилось с такими усилиями в недавнем прошлом.



Помня о большой заинтересованности Китая в немецких технологиях, Берлину, по-видимому, было поручено разрушить дружеские отношения Пекина с Россией во время визита Си в марте 2014 года. Китайцы были готовы к этому вызову. Си был настроен строго по-деловому и однозначно сосредоточен на создании экономической и промышленной китайско-германской "команды мечты". Он был настолько далек ото всех остальных вопросов, что один из широко известных немецких журналов выпустил материал под названием "Улыбка на расстоянии".



С тех пор Си постоянно посещает Германию во время своих европейских туров, канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь, с ее девятью официальными миссиями в Китае, остается наиболее частым посетителем высокого уровня в Пекине. Сейчас она поддерживает контакты с премьер-министром Ли Кэцяном.



Попытка повторить то же самое снова и ожидать иного результата станет большой глупостью. США приходится иметь дело с Китаем и Россией на разных площадках.



Люди, которых пугает возможная торговая война с Китаем, не менее важны, чем те, кто хочет знать, сколько повышений ставок ФРС стоит ожидать в следующее году. Трамп не останется в стороне от "больших энергетических игр". Он также ищет стабильных и открытых торговых отношений с Китаем. Пекин понимает, что Трамп держит на руках козыри – и готов их использовать.



ФРС не следует переоценивать силу ключевых факторов роста в экономике, повышая годовую ставку в 1,5% первые три квартала этого года. Учитывая 15 млн человек, находящихся без работы или без стабильной занятости, фактический уровень безработицы в два раза выше официально заявленного уровня в 4,6%. Доходы также демонстрируют некоторую слабость. Реальная почасовая оплата в первые девять месяцев выросла лишь на 1,5% по сравнению с показателями годом ранее. За тот же промежуток рост реальных располагаемых доходов населения снизился до 2,9% с 3,6% за тот же период 2015 года.



Кроме того, рост курса доллара на 5,6% на торгово-взвешенной основе за последние шесть месяцев практически равен сильному ужесточению монетарной политики. Так что ФРС, возможно, пожелает воздержаться от недавнего ускорения изъятия ликвидности, чтобы идти наравне с новой фискальной, структурной и торговой политикой, которую еще предстоит определить.



Несмотря на эти факторы неопределенности, перспектива экономической политики США, ориентированной на рост, дает ей одни из самых лучших позиций на рынке ценных бумаг в мире".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547539/ Источник: Вести ← Кто помогает российском рынку так сильно расти? Платная парковка придет во дворы? → Новости net.finam.ru