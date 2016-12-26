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Инвестиции, финансы

Кто помогает российском рынку так сильно расти?

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:09    
Российские фондовые активы в этом году выделяются своей динамикой. Индекс ММВБ и вовсе обновил исторический максимум. Кто или что помогает котировкам расти?
 
Как известно, цена складывается из баланса спроса и предложения. Если на какие-то бумаги есть устойчивый спрос, то и котировки идут вверх. Российский рынок, по объективным причинам, длительное время отставал от других площадок, ну а в этом году, судя по всему, глобальные спекулянты решили отыграть упущенное.
 
В этом году иностранные инвесторы вложили в российский рынок рекордный с 2010 г. объем средств - $727 млн.
 
Кстати, именно приток денег в акции РФ помог обеспечить фондам развивающихся стран положительную динамику, пишет "Коммерсантъ".
 
Впрочем, игра на повышение еще не окончена. Приток средств продолжается. Некоторые эксперты считают, что интерес к российским бумагам связан с ожиданиями смягчения санкций после инаугурации Дональда Трампа. Впрочем, смягчение санкций - вопрос спорный, с другой стороны, для спекулянтов главное - идея, которую они могут отыграть.
 

 
С начала ноября международные инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций. И последняя неделя перед католическим Рождеством не стала исключением. По данным Citibank (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, который поступил в фонды, ориентированные на российские акции, за неделю, закончившуюся 22 декабря, составил $120 млн. Этот результат оказался хуже, чем в предыдущие недели, однако он превзошел показатели других фондов развивающихся стран. В итоге с начала года суммарный приток инвестиций в российские фонды превысил $727 млн. Это первый положительный годовой результат с 2012 г. (тогда иностранные инвесторы вложили в российские акции $410 млн) и максимальный — с 2010 г. ($3,3 млрд). По оценке "Коммерсантъ", основанной на данных EPFR, в фонды emerging markets (включая российские) за 2016 г. инвесторы вложили около $1 млрд.
 
Индекс ММВБ с начала года прибавил почти 25%, при этом в ноябре-декабре мы стали свидетелями особо динамичного роста. В последние дни, правда, индекс находится в стадии коррекции, но это никак не меняет общей позитивной картины. Спрос на российские бумаги усилился после успешной сделки ОПЕК и стран, не входящих в картель. Они, напомним, договорились с начала 2017 г. начать сокращать добычу.
 
Ну и, конечно, свою роль сыграла победа Дональда Трампа на выборах президента США. Если посмотреть на данные EPFR, за первые шесть недель после победы Трампа инвесторы вложили в российские активы $1,3 млрд.
 
Конечно же, дальнейший интерес инвесторов к рынку РФ будет зависеть от того, как члены ОПЕК станут выполнять взятые на себя обязательства, а также от того, как себя будет вести Дональд Трамп после инаугурации.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547538/

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Кто помогает российском рынку так сильно расти?

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:09   
Российские фондовые активы в этом году выделяются своей динамикой. Индекс ММВБ и вовсе обновил исторический максимум. Кто или что помогает котировкам расти?
 
Как известно, цена складывается из баланса спроса и предложения. Если на какие-то бумаги есть устойчивый спрос, то и котировки идут вверх. Российский рынок, по объективным причинам, длительное время отставал от других площадок, ну а в этом году, судя по всему, глобальные спекулянты решили отыграть упущенное.
 
В этом году иностранные инвесторы вложили в российский рынок рекордный с 2010 г. объем средств - $727 млн.
 
Кстати, именно приток денег в акции РФ помог обеспечить фондам развивающихся стран положительную динамику, пишет "Коммерсантъ".
 
Впрочем, игра на повышение еще не окончена. Приток средств продолжается. Некоторые эксперты считают, что интерес к российским бумагам связан с ожиданиями смягчения санкций после инаугурации Дональда Трампа. Впрочем, смягчение санкций - вопрос спорный, с другой стороны, для спекулянтов главное - идея, которую они могут отыграть.
 

 
С начала ноября международные инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций. И последняя неделя перед католическим Рождеством не стала исключением. По данным Citibank (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, который поступил в фонды, ориентированные на российские акции, за неделю, закончившуюся 22 декабря, составил $120 млн. Этот результат оказался хуже, чем в предыдущие недели, однако он превзошел показатели других фондов развивающихся стран. В итоге с начала года суммарный приток инвестиций в российские фонды превысил $727 млн. Это первый положительный годовой результат с 2012 г. (тогда иностранные инвесторы вложили в российские акции $410 млн) и максимальный — с 2010 г. ($3,3 млрд). По оценке "Коммерсантъ", основанной на данных EPFR, в фонды emerging markets (включая российские) за 2016 г. инвесторы вложили около $1 млрд.
 
Индекс ММВБ с начала года прибавил почти 25%, при этом в ноябре-декабре мы стали свидетелями особо динамичного роста. В последние дни, правда, индекс находится в стадии коррекции, но это никак не меняет общей позитивной картины. Спрос на российские бумаги усилился после успешной сделки ОПЕК и стран, не входящих в картель. Они, напомним, договорились с начала 2017 г. начать сокращать добычу.
 
Ну и, конечно, свою роль сыграла победа Дональда Трампа на выборах президента США. Если посмотреть на данные EPFR, за первые шесть недель после победы Трампа инвесторы вложили в российские активы $1,3 млрд.
 
Конечно же, дальнейший интерес инвесторов к рынку РФ будет зависеть от того, как члены ОПЕК станут выполнять взятые на себя обязательства, а также от того, как себя будет вести Дональд Трамп после инаугурации.
 


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