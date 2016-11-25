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Транзит

Тольяттиазот остановил транзит аммиака через Украину

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:04    
Крупнейшая в России компания по производству аммиака сообщила о том, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановила транзит своей продукции по территории Украины.
 
Как отмечается в пресс-релизе ОАО "Тольяттиазот", контролирующая украинский участок аммиакопровода "Тольятти – Одесса" компания "Укрхимтрансаммиак" отказала в просьбе увеличить до конца 2016 г. квоты на объемы прокачки.
 
В российской компании также сообщили о том, что Украина незаконно повысила тарифы на транзит аммиака и по этому вопросу с "Укрхимтрансаммиаком" ведутся переговоры о компенсации средств, переплаченных за время действия незаконного решения украинских властей.
 
"ТоАЗ сообщает, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.
 
Ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.
 
В настоящее время ОАО "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО "Тольяттиазот" вследствие неправомерно установленной УГП "Укрхимтрансаммиак" надбавки".
 
В ноябре 2016 г. "Тольяттиазот" в украинском суде доказал неправомерность принятых решений в Министерстве экономического развития Украины.
 
"Тольяттиазот" поставляет аммиак на экспорт через "Одесский припортовый завод" по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Общая протяженность трубопровода составляет 2417 км, украинский участок проходит по семи областям страны.
 
В 2015 г. в России было возобновлено строительство комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. По планам "Тольяттиазота", одобренным Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП "Росморпорт" и Министерством транспорта РФ, ввод 1-й очереди терминала произойдет в 2017 г., ввод 2-й намечен на 2020 г.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547537/

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Тольяттиазот остановил транзит аммиака через Украину

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:04   
Крупнейшая в России компания по производству аммиака сообщила о том, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановила транзит своей продукции по территории Украины.
 
Как отмечается в пресс-релизе ОАО "Тольяттиазот", контролирующая украинский участок аммиакопровода "Тольятти – Одесса" компания "Укрхимтрансаммиак" отказала в просьбе увеличить до конца 2016 г. квоты на объемы прокачки.
 
В российской компании также сообщили о том, что Украина незаконно повысила тарифы на транзит аммиака и по этому вопросу с "Укрхимтрансаммиаком" ведутся переговоры о компенсации средств, переплаченных за время действия незаконного решения украинских властей.
 
"ТоАЗ сообщает, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.
 
Ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.
 
В настоящее время ОАО "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО "Тольяттиазот" вследствие неправомерно установленной УГП "Укрхимтрансаммиак" надбавки".
 
В ноябре 2016 г. "Тольяттиазот" в украинском суде доказал неправомерность принятых решений в Министерстве экономического развития Украины.
 
"Тольяттиазот" поставляет аммиак на экспорт через "Одесский припортовый завод" по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Общая протяженность трубопровода составляет 2417 км, украинский участок проходит по семи областям страны.
 
В 2015 г. в России было возобновлено строительство комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. По планам "Тольяттиазота", одобренным Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП "Росморпорт" и Министерством транспорта РФ, ввод 1-й очереди терминала произойдет в 2017 г., ввод 2-й намечен на 2020 г.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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