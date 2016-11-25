«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:04

Крупнейшая в России компания по производству аммиака сообщила о том, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановила транзит своей продукции по территории Украины.



Как отмечается в пресс-релизе ОАО "Тольяттиазот", контролирующая украинский участок аммиакопровода "Тольятти – Одесса" компания "Укрхимтрансаммиак" отказала в просьбе увеличить до конца 2016 г. квоты на объемы прокачки.



В российской компании также сообщили о том, что Украина незаконно повысила тарифы на транзит аммиака и по этому вопросу с "Укрхимтрансаммиаком" ведутся переговоры о компенсации средств, переплаченных за время действия незаконного решения украинских властей.



"ТоАЗ сообщает, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.



Ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.



В настоящее время ОАО "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО "Тольяттиазот" вследствие неправомерно установленной УГП "Укрхимтрансаммиак" надбавки".



В ноябре 2016 г. "Тольяттиазот" в украинском суде доказал неправомерность принятых решений в Министерстве экономического развития Украины.



"Тольяттиазот" поставляет аммиак на экспорт через "Одесский припортовый завод" по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Общая протяженность трубопровода составляет 2417 км, украинский участок проходит по семи областям страны.



В 2015 г. в России было возобновлено строительство комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. По планам "Тольяттиазота", одобренным Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП "Росморпорт" и Министерством транспорта РФ, ввод 1-й очереди терминала произойдет в 2017 г., ввод 2-й намечен на 2020 г.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547537/ Источник: Вести ← Потребительские цены в Японии упали в ноябре девятый месяц подряд Кто помогает российском рынку так сильно расти? → Новости net.finam.ru