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Тольяттиазот остановил транзит аммиака через Украину
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:04
Крупнейшая в России компания по производству аммиака сообщила о том, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановила транзит своей продукции по территории Украины.
Как отмечается в пресс-релизе ОАО "Тольяттиазот", контролирующая украинский участок аммиакопровода "Тольятти – Одесса" компания "Укрхимтрансаммиак" отказала в просьбе увеличить до конца 2016 г. квоты на объемы прокачки.
В российской компании также сообщили о том, что Украина незаконно повысила тарифы на транзит аммиака и по этому вопросу с "Укрхимтрансаммиаком" ведутся переговоры о компенсации средств, переплаченных за время действия незаконного решения украинских властей.
"ТоАЗ сообщает, что с 23 декабря 2016 г. полностью остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины. На обращение ОАО "Тольяттиазот" в УГП "Укрхимтрансаммиак" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.
Ранее Высший административный суд Украины (ВАСУ) полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с Минэкономразвития Украины. Своим решением ВАСУ признал недействительным приказ Минэкономразвития "О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом через территорию Украины" от 18.08.2015 № 1003. Благодаря решению ВАСУ была отменена надбавка в размере более 8 долл. США за транзит 1 т аммиака по территории Украины, действовавшая в отношении продукции ОАО "Тольяттиазот" более года.
В настоящее время ОАО "Тольяттиазот" ведет переговоры о порядке возмещения сумм, переплаченных ОАО "Тольяттиазот" вследствие неправомерно установленной УГП "Укрхимтрансаммиак" надбавки".
В ноябре 2016 г. "Тольяттиазот" в украинском суде доказал неправомерность принятых решений в Министерстве экономического развития Украины.
"Тольяттиазот" поставляет аммиак на экспорт через "Одесский припортовый завод" по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Общая протяженность трубопровода составляет 2417 км, украинский участок проходит по семи областям страны.
В 2015 г. в России было возобновлено строительство комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань Краснодарского края. По планам "Тольяттиазота", одобренным Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП "Росморпорт" и Министерством транспорта РФ, ввод 1-й очереди терминала произойдет в 2017 г., ввод 2-й намечен на 2020 г.