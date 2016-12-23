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Экономика

Потребительские цены в Японии упали в ноябре девятый месяц подряд

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 09:59    
Дефляция в Японии сохраняется уже девять месяцев подряд, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.
 
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (показатель, на который обращает внимание Банк Японии при оценке инфляции) в ноябре 2016 года опустились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем 2015 года. Темпы падения не изменились с октября.
 
Эксперты, опрошенные Nikkei, в среднем ожидали снижения на 0,3% в прошлом месяце.
 
Расходы японских домохозяйств упали в ноябре на 1,5% в годовом выражении, снижение продолжается уже девять месяцев подряд на фоне медленного повышения заработной платы.
 
Уровень безработицы в Японии вопреки прогнозам повысился с 3% до 3,1%, при этом доступность рабочих мест увеличилась до максимума за 25 лет: отношение числа вакансий к количеству соискателей повысилось до 1,41.
 
Продолжающееся снижение потребительских цен показывает, что Банк Японии по-прежнему далек от целевого показателя инфляции в 2% в условиях слабого потребительского спроса.
 
Согласно последнему прогнозу Банка Японии, инфляция без учета свежих продуктов питания достигнет целевого показателя в течение 2018 финансового года, стартующего в апреле 2018 года.
 
Многие эксперты, однако, считают прогноз японского ЦБ слишком оптимистичным, несмотря на сигналы уменьшения дефляционного давления, а также некоторого ослабления иены относительно доллара после избрания Дональда Трампа президентом США, пишет MarketWatch.
 
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии повысились в ноябре на 0,1% в годовом выражении после подъема на 0,2% месяцем ранее. Общий показатель инфляции в стране составил 0,5%, тогда как месяцем ранее было отмечено повышение цен на 0,1%.
 
В июле-сентябре японская экономика выросла третий квартал подряд, хотя темпы подъема были умеренными. Восстановление экспорта и обрабатывающей промышленности компенсировало слабость потребительского спроса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547536/

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Потребительские цены в Японии упали в ноябре девятый месяц подряд

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 09:59   
Дефляция в Японии сохраняется уже девять месяцев подряд, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.
 
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (показатель, на который обращает внимание Банк Японии при оценке инфляции) в ноябре 2016 года опустились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем 2015 года. Темпы падения не изменились с октября.
 
Эксперты, опрошенные Nikkei, в среднем ожидали снижения на 0,3% в прошлом месяце.
 
Расходы японских домохозяйств упали в ноябре на 1,5% в годовом выражении, снижение продолжается уже девять месяцев подряд на фоне медленного повышения заработной платы.
 
Уровень безработицы в Японии вопреки прогнозам повысился с 3% до 3,1%, при этом доступность рабочих мест увеличилась до максимума за 25 лет: отношение числа вакансий к количеству соискателей повысилось до 1,41.
 
Продолжающееся снижение потребительских цен показывает, что Банк Японии по-прежнему далек от целевого показателя инфляции в 2% в условиях слабого потребительского спроса.
 
Согласно последнему прогнозу Банка Японии, инфляция без учета свежих продуктов питания достигнет целевого показателя в течение 2018 финансового года, стартующего в апреле 2018 года.
 
Многие эксперты, однако, считают прогноз японского ЦБ слишком оптимистичным, несмотря на сигналы уменьшения дефляционного давления, а также некоторого ослабления иены относительно доллара после избрания Дональда Трампа президентом США, пишет MarketWatch.
 
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии повысились в ноябре на 0,1% в годовом выражении после подъема на 0,2% месяцем ранее. Общий показатель инфляции в стране составил 0,5%, тогда как месяцем ранее было отмечено повышение цен на 0,1%.
 
В июле-сентябре японская экономика выросла третий квартал подряд, хотя темпы подъема были умеренными. Восстановление экспорта и обрабатывающей промышленности компенсировало слабость потребительского спроса.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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