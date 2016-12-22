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Трамп назвал ООН "клубом", где люди хорошо проводят время
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 09:54
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что ООН превратилась в место, где люди собираются для хорошего времяпрепровождения и разговоров.
"ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!" — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее США впервые воздержались при голосовании в Совбезе ООН, когда обсуждалась резолюция с осуждением поселенческой активности Израиля на палестинских территориях. Позиция Вашингтона позволило принять документ, вызвавший протест израильского руководства.
Трамп резолюцию не поддержал, пообещав изменить ситуацию в ООН после вступления в должность.