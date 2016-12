«Нефть России», 27.12.16, Москва, 10:39

В 2015 году США сохранили за собой первое место в мире по продажам оружия, подписав контракты на поставки вооружений на общую сумму порядка $40 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.



Как сообщает газета, ближайший конкурент США на рынке вооружений — Франция. Однако этой стране удалось продать оружия на сумму порядка $15 млрд.





Уточняется, что что крупнейшими покупателями вооружений в 2015 году стали Катар с контрактами на сумму более $17 млрд, Египет с $12 млрд. Саудовская Аравия заняла третье место, подписав контракты на $8 млрд.



The New York Times отмечает, что объемы торговли оружием по всему миру упали на $9 млрд — с $89 млрд в 2014 году до $80 млрд в 2015 году. При этом, как отмечает газета, Франции и США удалось увеличить продажу вооружений в 2015 году, а выручка этих стран увеличилась на 9 млрд и 4 млрд соответственно.



Кроме того добавляется, что доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года — наблюдается незначительное снижение с $11,2 млрд до $11,1 млрд.