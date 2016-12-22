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Обозреватель Forbes: в 2017 году российская экономика "встанет на ноги"

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:45    Новый 2017 год обещает оказаться для российской экономики гораздо более удачным, чем предыдущие, пишет на сайте Forbes колумнист Кеннет Рапоза, специализирующийся на странах БРИКС.
 
В прошедшие несколько лет российская экономика переживала спад в связи с противостоянием с Западом по Украине и Сирии. Однако в настоящее время Россия готова вернуть утраченные позиции, считает Рапоза. "Роснефть" и "Газпром", к примеру, смотрят в будущее с уверенностью, пишет он со ссылкой на аналитиков банка "Морган Стэнли". Признаками тенденции к повышению стоимости их акций специалисты считают растущие цены на нефть и ожидаемые более высокие дивиденды, а также прогнозы, что новая американская администрация Дональда Трампа будет настроена к России более благожелательно.
 
Инвесторы принимают во внимание и вероятность отмены санкций, которая может привести к резкому росту акций "Газпрома" и "Роснефти". Если санкции снимут, могут вырасти в цене и акции ExxonMobil, которая ранее разрабатывала совместный с Роснефтью проект стоимостью в 720 миллионов долларов в Карском море, пишет автор.
 
На экономическую ситуацию в России способны повлиять такие факторы, как улучшившееся международное положение страны и некоторый рост цен на нефть, хотя, как утверждает автор со ссылкой на экспертные оценки, в 2017 стоимость барреля, скорее всего, не превысит 55 долларов.
 
В целом, хотя ожидаемый скачок может и не стать впечатляющим, по-видимому, в 2017 году российская экономика все же встанет на ноги, так как тенденции выглядят гораздо более обнадеживающими, чем год назад, заключает Рапоза.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547522/

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Обозреватель Forbes: в 2017 году российская экономика "встанет на ноги"

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:45   Новый 2017 год обещает оказаться для российской экономики гораздо более удачным, чем предыдущие, пишет на сайте Forbes колумнист Кеннет Рапоза, специализирующийся на странах БРИКС.
 
В прошедшие несколько лет российская экономика переживала спад в связи с противостоянием с Западом по Украине и Сирии. Однако в настоящее время Россия готова вернуть утраченные позиции, считает Рапоза. "Роснефть" и "Газпром", к примеру, смотрят в будущее с уверенностью, пишет он со ссылкой на аналитиков банка "Морган Стэнли". Признаками тенденции к повышению стоимости их акций специалисты считают растущие цены на нефть и ожидаемые более высокие дивиденды, а также прогнозы, что новая американская администрация Дональда Трампа будет настроена к России более благожелательно.
 
Инвесторы принимают во внимание и вероятность отмены санкций, которая может привести к резкому росту акций "Газпрома" и "Роснефти". Если санкции снимут, могут вырасти в цене и акции ExxonMobil, которая ранее разрабатывала совместный с Роснефтью проект стоимостью в 720 миллионов долларов в Карском море, пишет автор.
 
На экономическую ситуацию в России способны повлиять такие факторы, как улучшившееся международное положение страны и некоторый рост цен на нефть, хотя, как утверждает автор со ссылкой на экспертные оценки, в 2017 стоимость барреля, скорее всего, не превысит 55 долларов.
 
В целом, хотя ожидаемый скачок может и не стать впечатляющим, по-видимому, в 2017 году российская экономика все же встанет на ноги, так как тенденции выглядят гораздо более обнадеживающими, чем год назад, заключает Рапоза.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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