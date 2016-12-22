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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:45 Новый 2017 год обещает оказаться для российской экономики гораздо более удачным, чем предыдущие, пишет на сайте Forbes колумнист Кеннет Рапоза, специализирующийся на странах БРИКС.
В прошедшие несколько лет российская экономика переживала спад в связи с противостоянием с Западом по Украине и Сирии. Однако в настоящее время Россия готова вернуть утраченные позиции, считает Рапоза. "Роснефть" и "Газпром", к примеру, смотрят в будущее с уверенностью, пишет он со ссылкой на аналитиков банка "Морган Стэнли". Признаками тенденции к повышению стоимости их акций специалисты считают растущие цены на нефть и ожидаемые более высокие дивиденды, а также прогнозы, что новая американская администрация Дональда Трампа будет настроена к России более благожелательно.
Инвесторы принимают во внимание и вероятность отмены санкций, которая может привести к резкому росту акций "Газпрома" и "Роснефти". Если санкции снимут, могут вырасти в цене и акции ExxonMobil, которая ранее разрабатывала совместный с Роснефтью проект стоимостью в 720 миллионов долларов в Карском море, пишет автор.
На экономическую ситуацию в России способны повлиять такие факторы, как улучшившееся международное положение страны и некоторый рост цен на нефть, хотя, как утверждает автор со ссылкой на экспертные оценки, в 2017 стоимость барреля, скорее всего, не превысит 55 долларов.
В целом, хотя ожидаемый скачок может и не стать впечатляющим, по-видимому, в 2017 году российская экономика все же встанет на ноги, так как тенденции выглядят гораздо более обнадеживающими, чем год назад, заключает Рапоза.