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Альтернативная энергия

"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 08:34    
"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии в России, сообщил председатель совета директоров, директор по внешним связям "Энел Россия" Стефан Звегинцов в интервью корпоративному журналу компании "Интер РАО" "Энергия без границ".
 
"Мы присматриваемся к рынку. Определенный интерес у нас точно есть. Как вы знаете, "Фортум" взял на себя обязательства по строительству ветрогенерации на 35 МВт. Мы надеемся, что у нас будут другие объемы, побольше, и в возобновляемой энергетике РФ мы будем в фарватере", — ответил Звегинцов на вопрос о том, планирует ли компания инвестировать в ВИЭ в России.
 
"Энел Россия" имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,5 тысячи МВт. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%.
 
В группу Enel также входит Enel Green Power, которая занимается производством энергии из возобновляемых источников и управляет более 10 ГВт установленной мощности, включая генерацию на основе водных, ветровых, геотермальных, солнечных источников, на сжигании биомассы, а также когенерацию в странах Европы, Америки и Африке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547521/

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"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 08:34   
"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии в России, сообщил председатель совета директоров, директор по внешним связям "Энел Россия" Стефан Звегинцов в интервью корпоративному журналу компании "Интер РАО" "Энергия без границ".
 
"Мы присматриваемся к рынку. Определенный интерес у нас точно есть. Как вы знаете, "Фортум" взял на себя обязательства по строительству ветрогенерации на 35 МВт. Мы надеемся, что у нас будут другие объемы, побольше, и в возобновляемой энергетике РФ мы будем в фарватере", — ответил Звегинцов на вопрос о том, планирует ли компания инвестировать в ВИЭ в России.
 
"Энел Россия" имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,5 тысячи МВт. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%.
 
В группу Enel также входит Enel Green Power, которая занимается производством энергии из возобновляемых источников и управляет более 10 ГВт установленной мощности, включая генерацию на основе водных, ветровых, геотермальных, солнечных источников, на сжигании биомассы, а также когенерацию в странах Европы, Америки и Африке.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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