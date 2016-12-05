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"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 08:34
"Энел Россия" присматривается к рынку возобновляемых источников энергии в России, сообщил председатель совета директоров, директор по внешним связям "Энел Россия" Стефан Звегинцов в интервью корпоративному журналу компании "Интер РАО" "Энергия без границ".
"Мы присматриваемся к рынку. Определенный интерес у нас точно есть. Как вы знаете, "Фортум" взял на себя обязательства по строительству ветрогенерации на 35 МВт. Мы надеемся, что у нас будут другие объемы, побольше, и в возобновляемой энергетике РФ мы будем в фарватере", — ответил Звегинцов на вопрос о том, планирует ли компания инвестировать в ВИЭ в России.
"Энел Россия" имеет четыре производственных филиала в РФ — на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность — 9,5 тысячи МВт. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%.
В группу Enel также входит Enel Green Power, которая занимается производством энергии из возобновляемых источников и управляет более 10 ГВт установленной мощности, включая генерацию на основе водных, ветровых, геотермальных, солнечных источников, на сжигании биомассы, а также когенерацию в странах Европы, Америки и Африке.