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Цены на нефть

Дворкович: нефтяные цены отражают тревогу неполного исполнения решений ОПЕК

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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:32    
Мировые цены на нефть отражают ожидания рынком неполного исполнения договоренностей ОПЕК о сокращении добычи; странам важно выйти на объемы, близкие к согласованным, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".
 
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
 
"В сегодняшние цены заложено именно такое понимание: обязательства (по снижению добычи нефти – ред.) будут исполняться, но вряд ли в полном объеме. Иначе цены бы, скорее всего, приблизились к 60 долларам за баррель", – сказал Дворкович.
 
Он не ожидает полного соблюдения договоренностей ОПЕК. По его словам, для положительной реакции рынка важно, "чтобы на торговые площадки выходили объемы, близкие к согласованным".
 
По словам Дворковича, договоренность с ОПЕК предусматривает, что Россия должна снизить добычу по сравнению с уровнем, достигнутым в конце года, но этот уровень выше, чем средний по году, значит, в следующем году по сравнению с 2016 годом добыча немного вырастет, а не упадет; такого прироста достаточно, "чтобы в целом обеспечить и бюджетные доходы, и позитивную динамику, и рост доходов для смежников".
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547520/

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Дворкович: нефтяные цены отражают тревогу неполного исполнения решений ОПЕК

«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:32   
Мировые цены на нефть отражают ожидания рынком неполного исполнения договоренностей ОПЕК о сокращении добычи; странам важно выйти на объемы, близкие к согласованным, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".
 
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
 
"В сегодняшние цены заложено именно такое понимание: обязательства (по снижению добычи нефти – ред.) будут исполняться, но вряд ли в полном объеме. Иначе цены бы, скорее всего, приблизились к 60 долларам за баррель", – сказал Дворкович.
 
Он не ожидает полного соблюдения договоренностей ОПЕК. По его словам, для положительной реакции рынка важно, "чтобы на торговые площадки выходили объемы, близкие к согласованным".
 
По словам Дворковича, договоренность с ОПЕК предусматривает, что Россия должна снизить добычу по сравнению с уровнем, достигнутым в конце года, но этот уровень выше, чем средний по году, значит, в следующем году по сравнению с 2016 годом добыча немного вырастет, а не упадет; такого прироста достаточно, "чтобы в целом обеспечить и бюджетные доходы, и позитивную динамику, и рост доходов для смежников".
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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