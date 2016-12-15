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Дворкович: нефтяные цены отражают тревогу неполного исполнения решений ОПЕК
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:32
Мировые цены на нефть отражают ожидания рынком неполного исполнения договоренностей ОПЕК о сокращении добычи; странам важно выйти на объемы, близкие к согласованным, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".
ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.
"В сегодняшние цены заложено именно такое понимание: обязательства (по снижению добычи нефти – ред.) будут исполняться, но вряд ли в полном объеме. Иначе цены бы, скорее всего, приблизились к 60 долларам за баррель", – сказал Дворкович.
Он не ожидает полного соблюдения договоренностей ОПЕК. По его словам, для положительной реакции рынка важно, "чтобы на торговые площадки выходили объемы, близкие к согласованным".
По словам Дворковича, договоренность с ОПЕК предусматривает, что Россия должна снизить добычу по сравнению с уровнем, достигнутым в конце года, но этот уровень выше, чем средний по году, значит, в следующем году по сравнению с 2016 годом добыча немного вырастет, а не упадет; такого прироста достаточно, "чтобы в целом обеспечить и бюджетные доходы, и позитивную динамику, и рост доходов для смежников".