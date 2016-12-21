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Роснефть

"Роснефть" покупает нефтесервисную компанию у АФК "Система"

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:55    
"Роснефть" приобретает нефтесервисную компанию "Таргин" у АФК "Система", сумма сделки составит до 4,1 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизах компаний.
 
АФК отмечает, что цена сделки составляет до 4,1 миллиарда рублей "с возможностью корректировки по результатам проведения due diligence актива".
 
Сделка одобрена в соответствии с корпоративными процедурами "Роснефти" и АФК "Система". Для завершения сделки необходимо получение одобрения антимонопольных органов РФ.
 
В результате сделки парк буровых установок "Роснефти" увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в "Роснефти" по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%. Кроме того, приобретение "Таргина" дополнительно повысит экономическую эффективность добычных проектов "Башнефти", что в результате усилит синергетический потенциал инвестиции, отмечает "Роснефть".
 
"Развитие нефтесервисного подразделения компании является одним из наших ключевых приоритетов. Благодаря стабильному росту объемов нефтепромысловых работ, выполняемых собственными силами, компания успешно удерживает самые низкие в отрасли удельные затраты на добычу углеводородов", — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
 
В свою очередь, президент АФК "Система" Михаил Шамолин сообщил, что данная сделка — логичный шаг для компании, соответствующий стратегии по оптимизации инвестиционного портфеля с акцентом на перспективные проекты и отрасли экономики, в которых корпорация обладает значительной экспертизой.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547519/

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"Роснефть" покупает нефтесервисную компанию у АФК "Система"

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:55   
"Роснефть" приобретает нефтесервисную компанию "Таргин" у АФК "Система", сумма сделки составит до 4,1 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизах компаний.
 
АФК отмечает, что цена сделки составляет до 4,1 миллиарда рублей "с возможностью корректировки по результатам проведения due diligence актива".
 
Сделка одобрена в соответствии с корпоративными процедурами "Роснефти" и АФК "Система". Для завершения сделки необходимо получение одобрения антимонопольных органов РФ.
 
В результате сделки парк буровых установок "Роснефти" увеличится на 19%, а количество собственных бригад по ремонту скважин увеличится на 30%. В целом доля внутреннего сервиса в "Роснефти" по бурению скважин вырастет до 60%, ремонту – до 40%. Кроме того, приобретение "Таргина" дополнительно повысит экономическую эффективность добычных проектов "Башнефти", что в результате усилит синергетический потенциал инвестиции, отмечает "Роснефть".
 
"Развитие нефтесервисного подразделения компании является одним из наших ключевых приоритетов. Благодаря стабильному росту объемов нефтепромысловых работ, выполняемых собственными силами, компания успешно удерживает самые низкие в отрасли удельные затраты на добычу углеводородов", — заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
 
В свою очередь, президент АФК "Система" Михаил Шамолин сообщил, что данная сделка — логичный шаг для компании, соответствующий стратегии по оптимизации инвестиционного портфеля с акцентом на перспективные проекты и отрасли экономики, в которых корпорация обладает значительной экспертизой.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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