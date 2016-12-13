«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:40

"Лукойл" подал заявку на прокачку в 2017 году 5,4 миллиона тонн нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума, говорится в корпоративной газете "Транснефти".



Отмечается, что российские поставки в КТК увеличатся за счет "Лукойла", который осенью этого года в северной части Каспийского моря запустил в эксплуатацию месторождение им. Филановского. При этом, "Лукойл" в 2017 году рассчитывает добыть на Филановского 4,4 миллиона тонн, а к 2019 году подойти к планке в 6 миллионов тонн нефти в год.



"Кроме того, "Лукойл" с этого года перенаправил в трубопровод КТК нефть с другого каспийского месторождения – им. Ю. Корчагина, ранее поступавшую в систему Баку–Тбилиси–Джейхан. Транспортировка до Новороссийска обходится компании дешевле, чем до турецкого порта. Чтобы осуществить этот проект, "Лукойл" соединил трубопроводом месторождения им. Филановского и Корчагина. На следующий год компания подала заявку на прокачку 5,4 миллиона тонн нефти", — говорится в газете.



Кроме того в 2017 году планируется увеличить прокачку нефти по КТК с месторождений в Казахстане. Уточняется, что в последние три года объем добычи падал, однако в 2017 году ожидается его рост на 6% – до 80 миллионов тонн. Сейчас самую большую загрузку трубы обеспечивает Тенгизское месторождение, откуда приходит около 25 миллионов тонн.



Второе по объемам добычи Карачаганакское месторождение дает ежегодно около 10 миллионов тонн. Акционеры обоих проектов планируют увеличить добычу. По прогнозам Минэнерго Казахстана, на Тенгизе и Карачаганаке уже в следующем году будет добываться 27,6 миллиона и 11,2 миллиона тонн нефти.



Но главный резерв по приросту — гигантское Кашаганское месторождение с геологическими запасами 4,8 миллиарда тонн нефти. "Если не случится сбоев, то к концу 2016-го в систему КТК должно поступить до 1 миллиона тонн кашаганской нефти, в следующем году – до 9 миллионов тонн. По прогнозам казахстанского Минэнерго, пика добычи в 13 миллионов тонн на первой фазе разработки Кашаган достигнет в 2020 году", — говорится в публикации.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547518/ Источник: РИА «Новости» ← РФ настаивает на выполнении Белоруссией газового контракта - Дворкович "Роснефть" покупает нефтесервисную компанию у АФК "Система" → Новости net.finam.ru