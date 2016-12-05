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Газ

РФ настаивает на выполнении Белоруссией газового контракта - Дворкович

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:27    
Россия настаивает на исполнении Белоруссией газового контракта, сейчас идет дискуссия о том, что будет за пределами 2017 года, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".
 
"Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта. Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 г.", - сказал вице-премьер.
 
Дворкович отметил, что отношения с Белоруссией строятся непросто, но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок.
 
"Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 г. на общий рынок электроэнергии, в 2025 г. - на общий рынок газа", - отметил вице-премьер.
 
Дворкович подчеркнул, что для Белоруссии важно понимание долгосрочного периода. "Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа, это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам", - сказал Дворкович.
 
Что касается нефти, то Россия давно заявляет, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин. "Но когда это произойдет, мы не знаем, а так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Белоруссией, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс, и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Белоруссией", - заключил вице-премьер.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547517/

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РФ настаивает на выполнении Белоруссией газового контракта - Дворкович

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:27   
Россия настаивает на исполнении Белоруссией газового контракта, сейчас идет дискуссия о том, что будет за пределами 2017 года, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью газете "Ведомости".
 
"Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта. Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 г.", - сказал вице-премьер.
 
Дворкович отметил, что отношения с Белоруссией строятся непросто, но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок.
 
"Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 г. на общий рынок электроэнергии, в 2025 г. - на общий рынок газа", - отметил вице-премьер.
 
Дворкович подчеркнул, что для Белоруссии важно понимание долгосрочного периода. "Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа, это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам", - сказал Дворкович.
 
Что касается нефти, то Россия давно заявляет, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин. "Но когда это произойдет, мы не знаем, а так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Белоруссией, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс, и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Белоруссией", - заключил вице-премьер.
 

 


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