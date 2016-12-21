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Доходы от НДД в нефтянке за 5 лет будут выше, но нужно решить проблему первых 2 лет - Дворкович
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:13
Доходы от новой системы налогов в нефтяной отрасли в пятилетней перспективе суммарно выше прежнего прогноза, но нужно решить проблему первых двух лет, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице- премьер Аркадий Дворкович.
"Если в пятилетней перспективе, то суммарно доходы даже выше, чем ранее прогнозировалось, - за счет ввода новых и продолжения эксплуатации старых месторождений с более тяжелыми условиями добычи. Но в трехлетке плюс третьего года еще не покрывает минусов в первых двух. Это мы и обсуждаем с Минфином и компаниями: как настроить систему без избыточных рисков падения доходов, и мы бы точно знали - пусть через два года, но налоговые поступления восстановятся и в итоге получим плюс", - сказал он.
При этом Дворкович отметил, что налоговый маневр может быть не завершен.
"Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне. Изначально у нас не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины. План был снизить ее до 30%, предусмотренных на 2017 г. Именно так и записано в налоговом маневре", - сказал он.
Дворкович отметил, что вопрос того, нужно ли делать дополнительный налоговый маневр, спорный.
"Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 г. никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски. Нам важнее ввести налог на добавленный доход (НДД), чем продолжать движение по налоговому маневру", - подчеркнул он.
В принципе, не исключил вице-премьер, дальнейшее небольшое снижение ставки экспортной пошлины возможно, может быть до 25%, но не до нуля. "Но даже это движение нужно очень серьезно анализировать", - добавил он.