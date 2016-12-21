Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 27 декабря 2016 года, вторник , 00:58:39 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.91 +0,06    63.73 +0,19
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.84 Мб информации:

  • 531024 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Налоги

Доходы от НДД в нефтянке за 5 лет будут выше, но нужно решить проблему первых 2 лет - Дворкович

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:13    
Доходы от новой системы налогов в нефтяной отрасли в пятилетней перспективе суммарно выше прежнего прогноза, но нужно решить проблему первых двух лет, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице- премьер Аркадий Дворкович.
 
"Если в пятилетней перспективе, то суммарно доходы даже выше, чем ранее прогнозировалось, - за счет ввода новых и продолжения эксплуатации старых месторождений с более тяжелыми условиями добычи. Но в трехлетке плюс третьего года еще не покрывает минусов в первых двух. Это мы и обсуждаем с Минфином и компаниями: как настроить систему без избыточных рисков падения доходов, и мы бы точно знали - пусть через два года, но налоговые поступления восстановятся и в итоге получим плюс", - сказал он.
 
При этом Дворкович отметил, что налоговый маневр может быть не завершен.
 
"Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне. Изначально у нас не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины. План был снизить ее до 30%, предусмотренных на 2017 г. Именно так и записано в налоговом маневре", - сказал он.
 
Дворкович отметил, что вопрос того, нужно ли делать дополнительный налоговый маневр, спорный.
 
"Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 г. никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски. Нам важнее ввести налог на добавленный доход (НДД), чем продолжать движение по налоговому маневру", - подчеркнул он.
 
В принципе, не исключил вице-премьер, дальнейшее небольшое снижение ставки экспортной пошлины возможно, может быть до 25%, но не до нуля. "Но даже это движение нужно очень серьезно анализировать", - добавил он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547516/

Японские компании готовы инвестировать $11 млрд в создание энергомоста Россия - ЯпонияРФ настаивает на выполнении Белоруссией газового контракта - Дворкович
Просмотров: 145
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Доходы от НДД в нефтянке за 5 лет будут выше, но нужно решить проблему первых 2 лет - Дворкович

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 22:13   
Доходы от новой системы налогов в нефтяной отрасли в пятилетней перспективе суммарно выше прежнего прогноза, но нужно решить проблему первых двух лет, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице- премьер Аркадий Дворкович.
 
"Если в пятилетней перспективе, то суммарно доходы даже выше, чем ранее прогнозировалось, - за счет ввода новых и продолжения эксплуатации старых месторождений с более тяжелыми условиями добычи. Но в трехлетке плюс третьего года еще не покрывает минусов в первых двух. Это мы и обсуждаем с Минфином и компаниями: как настроить систему без избыточных рисков падения доходов, и мы бы точно знали - пусть через два года, но налоговые поступления восстановятся и в итоге получим плюс", - сказал он.
 
При этом Дворкович отметил, что налоговый маневр может быть не завершен.
 
"Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне. Изначально у нас не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины. План был снизить ее до 30%, предусмотренных на 2017 г. Именно так и записано в налоговом маневре", - сказал он.
 
Дворкович отметил, что вопрос того, нужно ли делать дополнительный налоговый маневр, спорный.
 
"Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 г. никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски. Нам важнее ввести налог на добавленный доход (НДД), чем продолжать движение по налоговому маневру", - подчеркнул он.
 
В принципе, не исключил вице-премьер, дальнейшее небольшое снижение ставки экспортной пошлины возможно, может быть до 25%, но не до нуля. "Но даже это движение нужно очень серьезно анализировать", - добавил он.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 