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Роснефть

Объем очередного размещения облигаций "Роснефти" составляет 20 млрд рублей

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 21:16    
"Роснефть" провела сбор заявок на размещение облигаций серии 001Р-03 на 20 млрд рублей в рамках программы на 1,071 трлн рублей, говорится в сообщении компании.
 
Облигации размещаются по открытой подписке сроком на 10 лет, ставка по первому купону составит 9,5% годовых. Дата начала размещения ценных бумаг: 29 декабря 2016 года.
 
В начале декабря "Роснефть" разместила десятилетние облигации серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд рублей, установив ставку по первому купону в размере 10,1% годовых. 23 декабря "Роснефть" завершила размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд руб. Ставка купонов по облигациям установлена в размере 9,39% годовых.
 
Программа облигаций
 
5 декабря стало известно, что "Роснефть" приняла решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Как пояснил ТАСС официальный представитель "Роснефти", средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес- плана, утвержденного советом директоров.
 
Ранее совет директоров "Роснефти" одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В "Роснефти" поясняли, что данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.
 
Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.
 
"Роснефть" ранее увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам января - сентября 2016 года "Роснефть" увеличила чистый долг на 6,5% - до $26,1 млрд. В целом в 2016 года компания планировала погасить $14,3 млрд.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547513/

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Объем очередного размещения облигаций "Роснефти" составляет 20 млрд рублей

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 21:16   
"Роснефть" провела сбор заявок на размещение облигаций серии 001Р-03 на 20 млрд рублей в рамках программы на 1,071 трлн рублей, говорится в сообщении компании.
 
Облигации размещаются по открытой подписке сроком на 10 лет, ставка по первому купону составит 9,5% годовых. Дата начала размещения ценных бумаг: 29 декабря 2016 года.
 
В начале декабря "Роснефть" разместила десятилетние облигации серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд рублей, установив ставку по первому купону в размере 10,1% годовых. 23 декабря "Роснефть" завершила размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд руб. Ставка купонов по облигациям установлена в размере 9,39% годовых.
 
Программа облигаций
 
5 декабря стало известно, что "Роснефть" приняла решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Как пояснил ТАСС официальный представитель "Роснефти", средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес- плана, утвержденного советом директоров.
 
Ранее совет директоров "Роснефти" одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В "Роснефти" поясняли, что данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.
 
Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.
 
"Роснефть" ранее увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам января - сентября 2016 года "Роснефть" увеличила чистый долг на 6,5% - до $26,1 млрд. В целом в 2016 года компания планировала погасить $14,3 млрд.

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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