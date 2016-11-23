«Нефть России», 26.12.16, Москва, 21:08

Белорусская "Полоцктранснефть Дружба" согласилась с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5%. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.



Ранее Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. "Транснефть" в свою очередь считала обоснованным рост тарифов по двум веткам "Дружбы" через Гомель на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%.



"Полоцктранснефть Дружба" уведомил нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76%. "Гомельтранснефть Дружба" на предложенную индексацию в 5,8% не согласился. Об этом мы уведомили сегодня регулятора - Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Теперь, согласно подписанной между странами методики, дальнейшими переговорами будет заниматься с российской стороны ФАС", - сказал Демин.



По итогам совещания, на котором обсуждалось установление Белоруссией тарифов на транспортировку нефти на 2017 год, было решено, что новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 года.



В этом году Белоруссия уже хотела повысить тариф на транзит российской нефти - в среднем на 50% с октября. Кроме того, с начала года республика ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. С июля РФ более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ.



В начале декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику.



Стороны также договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа Белоруссии, что позволит к 1 июля 2019 года обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 года - для остальных потребителей нефти и газа.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547512/ Источник: "ТАСС" ← "Роснефть" покупает у АФК "Система" нефтесервисную компанию "Таргин" за сумму до 4,1 млрд руб. Объем очередного размещения облигаций "Роснефти" составляет 20 млрд рублей → Новости net.finam.ru