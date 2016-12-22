«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:46

Одним из ключевых приоритетов ЕврАзЭС является создание благоприятной деловой среды.



Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Высшего евразийского экономического совета.



"Одним из ключевых приоритетов деятельности ЕврАзЭС становится формирование благоприятной деловой среды для полноценного раскрытия имеющегося у наших стран производственного и технологического потенциала", - сказал он.



Путин отметил, что за прошедшие со дня образования cоюза два года был создан общий емкий рынок, действующий по согласованным правилам, основанным на базе принципов ВТО. За это время также заметно повысились показатели взаимной торговли, подчеркнул президент, устраняются барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.



"За время существования союза количество нетарифных ограничений сокращено более чем на 30%. В этом году создан единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий, что поможет снизить цены на социально важную фармацевтическую продукцию и усилить контроль за ее качеством и порядком обращения", - сказал президент.



Он напомнил, что в рамках союза принята концепция формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией. Продолжается работа над созданием к 2025 году общего финансового рынка, эта мера предполагает гармонизацию правил осуществления кредитно-денежных, валютных, банковских операций. Путин также отметил разработанный и подготовленный к подписанию проект новой редакции Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.



Новый Таможенный кодекс



Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.



Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.



Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕврАзЭС. Первое снижение - это €500 в 2018 г. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее €4 за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого - уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.



Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.



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