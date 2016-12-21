«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:39 The National Interest, США

Роберт Мерри (Robert W. Merry)



Самый опасный кризис, с которым может столкнуться Америка, является также и самым нецелесообразным. Речь идет о серьезном ухудшении отношений США с Россией. Россия, которая сегодня уже не представляет той угрозы, которую она представляла в период холодной войны, тем не менее, занимает ключевую центральную часть Евразии, и ее стратегическое положение нельзя игнорировать. Она была и остается потенциальной угрозой для Европы, и об этом всегда нужно помнить.



Тем не менее, наиболее провокационные действия в этих отношениях в последние несколько лет исходят именно от Европы, НАТО и Америки — и они направлены против России. Военный альянс НАТО в значительной мере расширил свои территории, добравшись до самых границ России. Он развернул элементы своей системы ПРО в Польше и Румынии. НАТО не раз заявляла о своей готовности принять в свои члены Грузию и Украину, которые традиционно входят в сферу влияния России.



Чиновники США поспособствовали свержению избранного демократическим путем пророссийского президента Украины и предприняли ряд шагов для того, чтобы вывести Украину с орбиты России. Когда Россия отреагировала на это аннексией Крыма, где находится ее военно-морская база, и предоставлением военной помощи ополченцам на востоке Украины, которые не захотели сближаться с Западом, США и Евросоюз ввели против нее жесткие экономические санкции.



Все это вызвало резкое негодование со стороны российских властей. Хотя на Западе часто демонизируют президента Владимира Путина, выставляя его как агрессивного и стремящегося захватить новые территории автократа, на самом деле он является лишь одним из множества высокопоставленных чиновников. Многие высокопоставленные представители Кремля настолько уверены в том, что Россию со всех сторон окружают агрессивно настроенные враги, что они требуют мощных ответных действий, даже если это будет означать войну.



И война действительно может начаться. Это станет катастрофой для Америки и для Запада в целом. Если говорить об Америке, то такая война перетянет на себя внимание и огромное количество ресурсов, необходимых для противостояния гораздо более серьезным стратегическим угрозам, в частности подъему ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ — прим. ред.) на Ближнем Востоке и подъему Китая в Азии. Что касается Европы, такая война поставит под угрозу восточноевропейские страны, которые в 1989 году освободились от советского господства.



Из всех кандидатов, претендовавших на должность президента США в 2016 году, только Дональд Трамп заявил о готовности вести политику, направленную на прекращение провокационного расширения западного альянса на восток, на разрядку напряженности и на проверку истинных намерений России.



Трампу стоит начать с Украины — страны, которая имеет ключевое стратегическое значение для России, но при этом не слишком важна для Америки в стратегическом плане. В этой стране произошел трагический раскол, в результате которого Украина разделилась на ориентированных на Запад жителей западных областей и этнических русских в восточных областях. России удавалось справляться с этой деликатной ситуацией в течение нескольких десятилетий — пусть так все и остается. Кроме того, нельзя допускать, чтобы аннексия Крыма испортила отношения России и Запада, поскольку исторически Крым входил в состав территорий России на протяжении нескольких столетий до того, как Никита Хрущев отдал его Украине. Более того, 1,5 миллиона из 2,3 миллиона его жителей — этнические русские. Пусть так и остается — и необходимо отменить санкции.



Во-вторых, избранный президент должен заверить Россию в том, что Запад не претендует на Украину, Грузию, Молдавию и Белоруссию — и, если уж на то пошло, на любые другие страны с православной христианской традицией. Но Запад должен быть готов к войне ради того, чтобы предотвратить вторжение России в европейские страны, традиционно ассоциирующиеся с западным христианством — в первую очередь, в страны Балтии. Они должны оставаться частью сферы влияния Запада.



В-третьих, президент должен перестать настаивать на том, что Башар аль-Асад должен уйти из власти. Цель военной кампании в Сирии — как и в Ираке — должна заключаться в уничтожении ИГИЛ, и антиасадовские призывы только мешают достижению этой цели. Они также мешают налаживанию отношений с Россией, которая поддерживает Асада и благодаря этому сумела укрепить свое влияние в регионе. Америке стоит сделать то же самое. Враг — это ИГИЛ, а не Асад.



В-четвертых, посредством дипломатической кампании, направленной на то, чтобы рассеять негодование и страхи России по поводу расширения западного альянса на восток, США должны попытаться разубедить Россию в необходимости излишне сближаться с Китаем. Прочные отношения между Россией и Китаем противоречат интересам Америки. Китай — это та страна, которая обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы бросить вызов роли Америки в мире, вытеснив ее из Азии. Если напряженность в отношениях между Китаем и США будет расти — а в ближайшие 20 лет, скорее всего, так и будет — будет крайне неразумно и даже опрометчиво со стороны Америки иметь враждебные отношения еще и с Россией.



Итак, дипломатии необходимо дать шанс. Нужно положить конец провокациям Запада. Позвольте России ощутить некоторую свободу в ее собственном регионе. И тогда мы увидим, насколько экспансионистскими и угрожающими являются ее намерения. Если выяснится, что Россия продолжает угрожать, несмотря на эти примирительные шаги, тогда Западу под руководством США необходимо будет принять соответствующие меры для решения этой проблемы.



Роберт Мерри — редактор The National Interest по политическим вопросам, автор книг по американской истории и внешней политике.

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