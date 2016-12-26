«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:32 Около 500 тыс. человек, которые скрывались от уплаты налогов, легализовали в налоговых органах своих стран вклады на сумму более €70 млрд за восемь лет. Об этом пишет французское издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



«Эти цифры говорят о конце эпохи тайны вклада. Важно равенство перед законом, а также то, что теперь люди не могут прятать деньги в третьих странах, оставаясь при этом безнаказанными», — сказала глава центра по налоговой политике и администрированию ОЭСР Паскаль Сен-Аман.





Как стало известно, с 2009 года в налоговых органах Бразилии было задекларировано вкладов на сумму в €14,4 млрд, США — на €8,6 млрд, Франции — на €8,4 млрд, Италии — на €8 млрд.



Ранее сообщалось, что рост экономики стран ОЭСР ускорился до 0,6%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547507/ Источник: Газета.ру ← Эксперты предложили разрешить доплату за государственные медуслуги Перестаньте дразнить медведя → Новости net.finam.ru