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ОЭСР: за восемь лет было легализовано около €70 млрд неуплаченных налогов
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:32 Около 500 тыс. человек, которые скрывались от уплаты налогов, легализовали в налоговых органах своих стран вклады на сумму более €70 млрд за восемь лет. Об этом пишет французское издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
«Эти цифры говорят о конце эпохи тайны вклада. Важно равенство перед законом, а также то, что теперь люди не могут прятать деньги в третьих странах, оставаясь при этом безнаказанными», — сказала глава центра по налоговой политике и администрированию ОЭСР Паскаль Сен-Аман.
Как стало известно, с 2009 года в налоговых органах Бразилии было задекларировано вкладов на сумму в €14,4 млрд, США — на €8,6 млрд, Франции — на €8,4 млрд, Италии — на €8 млрд.
Ранее сообщалось, что рост экономики стран ОЭСР ускорился до 0,6%.