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Эксперты предложили разрешить доплату за государственные медуслуги
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:25
Побороть неформальную систему платежей в здравоохранении может разрешение официально доплачивать за государственные услуги, считают эксперты. Такое предложение содержит новая стратегия развития здравоохранения на перспективу до 2035 года (есть у «Газеты.Ru»), разработанная РАНХиГС и НАФИ для Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.
ЦСР, в свою очередь, разрабатывает стратегию экономического развития России по поручению президента. Первый вариант этого всеобъемлющего документа может быть готов к весне 2017 года, говорил Кудрин.
В настоящее время в отечественном здравоохранении действует запрет на взимание дополнительной оплаты при предоставлении государственной медицинской услуги. Но на практике это не делает всю гарантированную помощь доступной бесплатно, а, наоборот, приводит к тому, что россияне платят за «бесплатную» медицину больше, чем жители других стран, пишут эксперты.
Так, по наиболее оптимистичным оценкам, доля частных расходов на здравоохранение в России составляет 37% (по данным ОЭСР на 2014 год), в то время как в большинстве развитых стран аналогичный показатель не превышает 30 %. ВОЗ дает еще более высокую оценку частных расходов в России: 48%, что сопоставимо с США, где здравоохранение в основном частное.
Для решения этой проблемы в России целесообразно снять запрет на использование частных источников финансирования при реализации программ госгарантий. В таком случае частные платежи могут быть использованы для улучшения качества или увеличения количества медицинской помощи, отмечается в стратегии.