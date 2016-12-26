«Нефть России», 26.12.16, Москва, 20:25

Побороть неформальную систему платежей в здравоохранении может разрешение официально доплачивать за государственные услуги, считают эксперты. Такое предложение содержит новая стратегия развития здравоохранения на перспективу до 2035 года (есть у «Газеты.Ru»), разработанная РАНХиГС и НАФИ для Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.



ЦСР, в свою очередь, разрабатывает стратегию экономического развития России по поручению президента. Первый вариант этого всеобъемлющего документа может быть готов к весне 2017 года, говорил Кудрин.





В настоящее время в отечественном здравоохранении действует запрет на взимание дополнительной оплаты при предоставлении государственной медицинской услуги. Но на практике это не делает всю гарантированную помощь доступной бесплатно, а, наоборот, приводит к тому, что россияне платят за «бесплатную» медицину больше, чем жители других стран, пишут эксперты.



Так, по наиболее оптимистичным оценкам, доля частных расходов на здравоохранение в России составляет 37% (по данным ОЭСР на 2014 год), в то время как в большинстве развитых стран аналогичный показатель не превышает 30 %. ВОЗ дает еще более высокую оценку частных расходов в России: 48%, что сопоставимо с США, где здравоохранение в основном частное.



Для решения этой проблемы в России целесообразно снять запрет на использование частных источников финансирования при реализации программ госгарантий. В таком случае частные платежи могут быть использованы для улучшения качества или увеличения количества медицинской помощи, отмечается в стратегии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547506/ Источник: Газета.ру ← Лидеры стран ЕАЭС, включая Киргизию, подписали таможенный кодекс ОЭСР: за восемь лет было легализовано около €70 млрд неуплаченных налогов → Новости net.finam.ru