«Нефть России», 26.12.16, Москва, 19:57 ИноСМИ, Россия

Нана Яковенко



Привлекательность Великобритании для иностранных инвесторов снижается. С такой оценкой выступила на днях Financial Times, основываясь в том числе и на мнениях британских аналитиков и экспертов, которые считают, что эта тенденция, к сожалению, становится очевидной и все более отчетливой. Согласно мнению многих наблюдателей, перспектива Брексита значительно ослабила привлекательность Великобритании с точки зрения иностранных инвестиций.



Не так давно консалтинговая компания EY провела соцопрос, результаты которого продемонстрировали, что среди 259 международных компаний, более трети считают, что в ближайшие три года Великобритания станет менее привлекательной для инвестирования. Аналитики EY напоминают, что не далее, как ещё весной этого уходящего года всего 16% корпораций высказывались в том ключе, что Великобритания теряет инвестиционную привлекательность.



Сегодня лишь 29% компаний, из тех, среди которых проводился опрос, полагают, что привлекательность Великобритании возрастет в течение следующих трёх лет. В самом начале этого года доля оптимистов составляла 36%.



Британские эксперты констатируют, что уже даже поверхностный анализ цифр говорит о том, что многонациональные корпорации испытывают настороженность по поводу долгосрочного влияния результатов еврореферендума, хотя при этом, официально ряд крупных игроков в Великобритании подтвердили свое доверие британцам. В целом, как признаются аналитики, ситуация заставляет очень внимательно следить за настроениями в бизнес сообществе, поскольку оно крайне неровное и неустойчивое.



В октябре 2016 года японский производитель автомобилей Nissan, получив соответствующие гарантии от британского правительства, подтвердил, что планирует организовать сборку моделей Qashqai и X-Trail на заводе в городе Сандерленде. В декабре 2016 году компания Tata Steel взяла на себя обязательство сохранить производственные мощности в городе Порт-Тэлботе на других сталелитейных заводах в Великобритании.



Эксперты отмечают, что данные, опубликованные после референдума в июне, показывают, что британская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. На этой неделе ожидается публикация официальной статистики, которая должна подтвердить устойчивый рост в объеме 0,5% в третьем квартале года. Однако крупные японские банки, которые дают работу тысячам людей в лондонском Сити, предупредили правительство, что они начнут выводить рабочие места из Лондона через шесть месяцев, если будущее финансового сектора продолжит оставаться неясным.



Многие экономисты ожидают сокращения производственных капиталовложений в течение двухлетнего периода переговоров о выходе из ЕС, то есть с начала следующего года.



Великобритания привлекла рекордное количество прямых иностранных инвестиций в 2015 году, опередив Германию как страну с наибольшей инвестиционной привлекательностью в Европе.



По мнению экспертов EY, чтобы сохранить этот показатель, британцам «необходимо четко обозначить, каким отраслям экономики она планирует отдавать приоритет». Эксперты отмечают любопытный факт: согласно результатам исследования, азиатские инвесторы более оптимистичны в отношении перспектив Великобритании, чем их европейские коллеги.



Но всё же, неопределенность, связанная с запуском бракоразводного процесса с Евросоюзом будет оказывать серьёзное влияние на темпы развития экономики страны, её инвестиционную привлекательность, которая до последнего времени казалось чем-то неоспоримо незыблемым. И с этой оценкой солидарно согласны все британские эксперты. А вот сумеют ли британцы выпутаться из этой истории, которая занимает практически всё внимание кабинета правительства нынешнего премьера, Терезы Мэй, покажет время. Ясно одно: в Великобритании начались перемены, к которым многие совсем не готовы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547502/ Источник: ИноСМИ ← Почему российские компании отказываются от выплаты премий В России экономика — это не главное → Новости net.finam.ru