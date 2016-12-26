«Нефть России», 26.12.16, Москва, 19:51 Премиальная арифметика



Российские компании переходят к системе премирования сотрудников в привязке к показателям эффективности. Таковы итоги опроса журнала "Деньги", в котором приняли участие 30 крупнейших по капитализации организаций. Выяснилось, что в большинстве из них бонусы в этом году рассчитывают по системе KPI. Причем многие топ-менеджеры, а также рядовые сотрудники могут оказаться вообще без премий. Пока в компаниях подводят итоги года и не спешат с выплатами бонусов, отмечают эксперты. Премия воспринималась как некая постоянная составляющая доходов, заявила генеральный директор кадрового агентства "Визави консалт" Валерия Дворцевая. Теперь же многое в расчетах изменится, считает эксперт.



"Это приведет к дифференциации доходов, к привязке доходов в соответствии с результативностью. Здесь много подводных камней: как правильно выстроить систему KPI; как правильно оценивать, чтобы это было объективно, понятно для самих сотрудников и для тех, кто оценивает; чтобы это было легко посчитать, чтобы этим нельзя было манипулировать; как грамотно выставить оценки, чтобы они мотивировали работать лучше, а не демотивировали. Тогда речи про понижение доходов в целом идти не будет", — пояснила она.



По мнению экспертов, опрошенных журналом "Деньги", расчет премии рядовых сотрудников по показателям эффективности может привести к внутренним конфликтам в компаниях. Система KPI не всегда стимулирует сотрудников работать лучше, считает партнер компании Future Today Денис Каминский.



"Правильно настроенная система KPI — это большое дело. Оно позволяет в целом компаниям работать лучше. Если компания работает лучше, то, как правило, и сотрудники лучше себя в ней чувствуют. Но это не абсолют, — подчеркнул он. — Я сталкивался с такой ситуацией, когда сотрудники симулировали KPI. Например, в call-центре измерялась эффективность работы сотрудников по отвеченным звонкам, и один из сотрудников просто снимал трубку, держал ее несколько секунд и клал обратно, не разговаривая в реальности с клиентом. Более того, естественно, невозможно измерять все и всегда".



Радиостанция "Коммерсантъ FM" опросила топ-менеджеров и спросил у них, как они премируют своих сотрудников и выплачивают ли 13-ю зарплату?



Основатель компании Little Gentrys Максим Фалдин: "Мы годовой бонус заменили полугодовым бонусом. Там у каждого сотрудника свой показатель: половина — это то, как отработала вся команда, половина — индивидуальный зачет. Мы верим в то, что людей надо мотивировать не только краткосрочно — зарплатой, но и среднесрочно. Выплата по умолчанию 13-й зарплаты мне не нравится, очень сильно напоминает Советский Союз".



Генеральный директор рекламного агентства Intersolar Георгий Брегман: "Все-таки сотрудники в России привыкли получать зарплату к праздникам. Мотивировать их KPI достаточно сложно, потому что зачастую все-таки синица в руках гораздо важнее для людей, чем журавль в небе. "Бумажные" проценты, которые будут позднее, если человек чего-то достигнет, зачастую мало мотивирует персонал. Мы ее используем, но она более смешанная".



Глава представительства компании Rossmils Алексей Могила: "Она существует с момента основания компании, была создана на основе нашего опыта партнеров, работы в других компаниях — юридических, консалтинговых и девелоперских. Если не будет нормальной мотивации, никто ничего делать не будет. Вводить систему KPI для низших сотрудников нецелесообразно, они у нас на стандартной системе вознаграждения находятся".



По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантъ FM", практически все компании пытаются уйти от идеи годовой премии для всех подряд рядовых сотрудников.



Елена Иванова

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