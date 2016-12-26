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Инвестиции, финансы

Почему российские компании отказываются от выплаты премий

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 19:51    Премиальная арифметика
 
Российские компании переходят к системе премирования сотрудников в привязке к показателям эффективности. Таковы итоги опроса журнала "Деньги", в котором приняли участие 30 крупнейших по капитализации организаций. Выяснилось, что в большинстве из них бонусы в этом году рассчитывают по системе KPI. Причем многие топ-менеджеры, а также рядовые сотрудники могут оказаться вообще без премий. Пока в компаниях подводят итоги года и не спешат с выплатами бонусов, отмечают эксперты. Премия воспринималась как некая постоянная составляющая доходов, заявила генеральный директор кадрового агентства "Визави консалт" Валерия Дворцевая. Теперь же многое в расчетах изменится, считает эксперт.
 
"Это приведет к дифференциации доходов, к привязке доходов в соответствии с результативностью. Здесь много подводных камней: как правильно выстроить систему KPI; как правильно оценивать, чтобы это было объективно, понятно для самих сотрудников и для тех, кто оценивает; чтобы это было легко посчитать, чтобы этим нельзя было манипулировать; как грамотно выставить оценки, чтобы они мотивировали работать лучше, а не демотивировали. Тогда речи про понижение доходов в целом идти не будет", — пояснила она.
 
По мнению экспертов, опрошенных журналом "Деньги", расчет премии рядовых сотрудников по показателям эффективности может привести к внутренним конфликтам в компаниях. Система KPI не всегда стимулирует сотрудников работать лучше, считает партнер компании Future Today Денис Каминский.
 
"Правильно настроенная система KPI — это большое дело. Оно позволяет в целом компаниям работать лучше. Если компания работает лучше, то, как правило, и сотрудники лучше себя в ней чувствуют. Но это не абсолют, — подчеркнул он. — Я сталкивался с такой ситуацией, когда сотрудники симулировали KPI. Например, в call-центре измерялась эффективность работы сотрудников по отвеченным звонкам, и один из сотрудников просто снимал трубку, держал ее несколько секунд и клал обратно, не разговаривая в реальности с клиентом. Более того, естественно, невозможно измерять все и всегда".
 
Радиостанция "Коммерсантъ FM" опросила топ-менеджеров и спросил у них, как они премируют своих сотрудников и выплачивают ли 13-ю зарплату?
 
Основатель компании Little Gentrys Максим Фалдин: "Мы годовой бонус заменили полугодовым бонусом. Там у каждого сотрудника свой показатель: половина — это то, как отработала вся команда, половина — индивидуальный зачет. Мы верим в то, что людей надо мотивировать не только краткосрочно — зарплатой, но и среднесрочно. Выплата по умолчанию 13-й зарплаты мне не нравится, очень сильно напоминает Советский Союз".
 
Генеральный директор рекламного агентства Intersolar Георгий Брегман: "Все-таки сотрудники в России привыкли получать зарплату к праздникам. Мотивировать их KPI достаточно сложно, потому что зачастую все-таки синица в руках гораздо важнее для людей, чем журавль в небе. "Бумажные" проценты, которые будут позднее, если человек чего-то достигнет, зачастую мало мотивирует персонал. Мы ее используем, но она более смешанная".
 
Глава представительства компании Rossmils Алексей Могила: "Она существует с момента основания компании, была создана на основе нашего опыта партнеров, работы в других компаниях — юридических, консалтинговых и девелоперских. Если не будет нормальной мотивации, никто ничего делать не будет. Вводить систему KPI для низших сотрудников нецелесообразно, они у нас на стандартной системе вознаграждения находятся".
 
По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантъ FM", практически все компании пытаются уйти от идеи годовой премии для всех подряд рядовых сотрудников.
 
Елена Иванова
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547501/

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Почему российские компании отказываются от выплаты премий

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 19:51   Премиальная арифметика
 
Российские компании переходят к системе премирования сотрудников в привязке к показателям эффективности. Таковы итоги опроса журнала "Деньги", в котором приняли участие 30 крупнейших по капитализации организаций. Выяснилось, что в большинстве из них бонусы в этом году рассчитывают по системе KPI. Причем многие топ-менеджеры, а также рядовые сотрудники могут оказаться вообще без премий. Пока в компаниях подводят итоги года и не спешат с выплатами бонусов, отмечают эксперты. Премия воспринималась как некая постоянная составляющая доходов, заявила генеральный директор кадрового агентства "Визави консалт" Валерия Дворцевая. Теперь же многое в расчетах изменится, считает эксперт.
 
"Это приведет к дифференциации доходов, к привязке доходов в соответствии с результативностью. Здесь много подводных камней: как правильно выстроить систему KPI; как правильно оценивать, чтобы это было объективно, понятно для самих сотрудников и для тех, кто оценивает; чтобы это было легко посчитать, чтобы этим нельзя было манипулировать; как грамотно выставить оценки, чтобы они мотивировали работать лучше, а не демотивировали. Тогда речи про понижение доходов в целом идти не будет", — пояснила она.
 
По мнению экспертов, опрошенных журналом "Деньги", расчет премии рядовых сотрудников по показателям эффективности может привести к внутренним конфликтам в компаниях. Система KPI не всегда стимулирует сотрудников работать лучше, считает партнер компании Future Today Денис Каминский.
 
"Правильно настроенная система KPI — это большое дело. Оно позволяет в целом компаниям работать лучше. Если компания работает лучше, то, как правило, и сотрудники лучше себя в ней чувствуют. Но это не абсолют, — подчеркнул он. — Я сталкивался с такой ситуацией, когда сотрудники симулировали KPI. Например, в call-центре измерялась эффективность работы сотрудников по отвеченным звонкам, и один из сотрудников просто снимал трубку, держал ее несколько секунд и клал обратно, не разговаривая в реальности с клиентом. Более того, естественно, невозможно измерять все и всегда".
 
Радиостанция "Коммерсантъ FM" опросила топ-менеджеров и спросил у них, как они премируют своих сотрудников и выплачивают ли 13-ю зарплату?
 
Основатель компании Little Gentrys Максим Фалдин: "Мы годовой бонус заменили полугодовым бонусом. Там у каждого сотрудника свой показатель: половина — это то, как отработала вся команда, половина — индивидуальный зачет. Мы верим в то, что людей надо мотивировать не только краткосрочно — зарплатой, но и среднесрочно. Выплата по умолчанию 13-й зарплаты мне не нравится, очень сильно напоминает Советский Союз".
 
Генеральный директор рекламного агентства Intersolar Георгий Брегман: "Все-таки сотрудники в России привыкли получать зарплату к праздникам. Мотивировать их KPI достаточно сложно, потому что зачастую все-таки синица в руках гораздо важнее для людей, чем журавль в небе. "Бумажные" проценты, которые будут позднее, если человек чего-то достигнет, зачастую мало мотивирует персонал. Мы ее используем, но она более смешанная".
 
Глава представительства компании Rossmils Алексей Могила: "Она существует с момента основания компании, была создана на основе нашего опыта партнеров, работы в других компаниях — юридических, консалтинговых и девелоперских. Если не будет нормальной мотивации, никто ничего делать не будет. Вводить систему KPI для низших сотрудников нецелесообразно, они у нас на стандартной системе вознаграждения находятся".
 
По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантъ FM", практически все компании пытаются уйти от идеи годовой премии для всех подряд рядовых сотрудников.
 
Елена Иванова

 


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