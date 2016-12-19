«Нефть России», 26.12.16, Москва, 19:45

Одна из ведущих саудовских газет «Аль-Иктисадия» опровергла опубликованное ранее сообщение, где говорилось, что главная нефтяная компания страны Saudi Aramco планировала продать 49% своих акций в течение следующих 10 лет. Об этом сообщает Reuters.



Газета написала, что это сообщение было «совершенно недостоверным и далеким от реальности» и не основывалось на данных проверенного источника, а также извинилась за ошибку.



Отмечается, что компания намерена продать часть своих акций в 2018 году, что может стать самым большим размещением IPO в мире.



При этом исполнительный директор нефтегиганта Амин Нассер заявил в октябре, что точное количество акций на продажу будет определяться Верховным советом Саудовской Аравии.



Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может прекратить инвестировать в экономику США из-за избранного президента Дональда Трампа.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547500/ Источник: Газета.ру ← Эксперты разработали для Кудрина реформу медицины на 900 млрд рублей Почему российские компании отказываются от выплаты премий → Новости net.finam.ru