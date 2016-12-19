|
Новости oilru.com
Экспорт, импорт
Экспорт нефти из России в январе-ноябре вырос на 5,1%
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
17:16 · "Стройгазмонтаж" получил три контракта "Газпрома" на строительство "Ухта-Торжок-2" за 40 млрд руб.
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:51
Экспорт нефти из РФ в январе-ноябре 2016 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 233,7 миллиона тонн, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ со ссылкой на данные Минэнерго.
В том числе экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составил 216,2 миллиона тонн (рост на 7,3%).