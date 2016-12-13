«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:40 SolAbility, аучно-исследовательских институт, расположенный в Швейцарии и Южной Корее, опубликовал свой отчет Global Sustainable Competitiveness Index, в котором сравниваются страны мира по уровню развития и устойчивости их экономики.



По итогам исследования составляется рейтинг стран, которые обладают лучшими инструментами, позволяющими стимулировать рост экономики в будущем.



Рейтинг похож на ежегодный рейтинг Всемирного экономического форума, однако SolAbility использует другие критерии, так как здесь меньше внимания уделяется международному кредитному рейтингу стран.



В случае SolAbility, рейтинг основан на «модели конкурентоспособности, которая включает в себя все столпы устойчивого роста: доступность природного капитала, управление страной, интеллектуальный капитал, ресурсы, социальная сплоченность».



Каждая страна получает определенное число баллов из 100.



Ниже представлены 23 страны, которые получили свыше 50 баллов.



22. Чехия

Число баллов: 50.8



Эта страна в целом получила довольно высокий балл, несмотря на то, что не входит в топ-100 по параметру «уровень природного капитала».



Чехия — индустриальная страна. Основные отрасли — топливно-энергетическая, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая.



Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и успешных экономических систем.



Её основой является промышленность (машиностроение, электротехника и электроника, химия, пищевая промышленность, чёрная металлургия) и сфера услуг.



Доля сельского и лесного хозяйства, а также горнодобывающей промышленности незначительна и продолжает уменьшаться.



22. Канада

Число баллов: 50.8



Канада оказалась на довольно высоком месте в общем рейтинге, что связано во многом с тем, что страна заняла третье место по параметру «уровень природных ресурсов».



Это и не удивительно, учитывая огромные лесные массивы, которые расположены на территории страны.



Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.



Однако в связи с очень низкой плотностью населения некоторыми государствами причисляется к развивающимся странам. Канада является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции.



19. Великобритания

Число баллов: 51.0



Brexit не стал помехой для страны, и в итоге она стала одной из топ-20 самых конкурентных экономик в мире. Отмечается, что по параметру «интеллектуальный капитал» страна заняла 14 место.



Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляя примерно 75 % ВВП.



Лондон, один из трёх «центров управления» мировой экономикой (наряду с Нью-Йорком и Токио), — крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе.



Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.



19. Латвия

Число баллов: 51.0



Парадоксально, но Латвия получила то же число баллов, что и Великобритания.



Страна получила высокое число баллов по параметру «природный капитал».



Членство в Евросоюзе позволило Латвии заметно расширить торговые связи с европейскими государствами, особенно с Германией, Швецией и Великобританией.



Россия остаётся традиционным торговым партнёром Латвии.



Доля сектора услуг в ВВП Латвии составляет 70,6 %, промышленность — 24,7 %, сельское хозяйство — 4,7 %.



19. Хорватия

Число баллов: 51.0



Бывшая республика Югославии, Хорватия получила довольно высокие баллы практически по всем параметрам.



Лучшие результаты она продемонстрировала в таких категориях, как «социальный капитал». По этому параметру страна оказалась на 22 месте.



Ведущими отраслями являются: судостроение, машиностроение, химическая, пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, электротехническая и электронная, фармацевтическая промышленность.



Важной отраслью экономики является туризм. Адриатическое побережье Хорватии и многочисленные острова — популярное направление международного туризма.



16. Литва

Число баллов: 51.8



Еще одно государство Прибалтики оказалось в рейтинге. Литва получила высокие баллы по такому параметру, как «природный капитал» - по этому параметру она оказалась на 22 месте.



В 2009 году антикризисная помощь Евросоюза стала крупнейшей статьёй дохода государственного бюджета Литвы за всю историю страны.



Отмечается, что одним из преимуществ экономики Литвы является сравнительно низкая инфляция – всего 1,2%.



16. Франция

Число баллов: 51.8



Франция – третья крупнейшая экономика в Европе. Она остается конкурентной на мировой арене, несмотря на низкую производительность и невысокие показатели по некоторым параметрам в рейтинге.



Франция — высокоразвитая индустриально-аграрная страна, занимает одно из ведущих мест в мире по объёму промышленного производства.



Её экономический вес позволяет ей играть одну из ключевых ролей на международной арене.



Франция пользуется своими естественными преимуществами, начиная от центрального географического положения в Европе до обладания выходами на главные торговые пути Западной Европы: Средиземное море, Ла-Манш, Атлантика.



16. Словакия

Число баллов: 51.8



В целом, Словакия получила довольно высокие оценки по всем параметрам в рейтинге. Лучшие показатели Словакия продемонстрировала по такому параметру, как «государственное управление» - она оказалась на 8 месте.



Словакия — развитая индустриально-аграрная страна. Сравнительно развитое многоотраслевое сельское хозяйство основывается на современной материально-технической базе и инфраструктуре.



Словакия обладает значительным туристическим потенциалом. Её природа, горы, пещеры, лыжные курорты, замки и города привлекают множество туристов.



15. Япония

Число баллов: 52.0



Экономический рост Японии не слишком высок, ее население стареет. Тем не менее, в рейтинге Япония заняла 15 место, во многом благодаря тому, что по параметру «интеллектуальный капитал» страна заняла 4 место.



Экономика Японии — одна из самых развитых экономик мира.



Развиты высокие технологии (электроника и робототехника). Также развито транспортное машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение.



Рыболовный флот составляет 15 % от мирового. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 55 % продовольствия (по эквиваленту калорийности) импортируется.



Имеется сеть скоростных железных дорог«Синкансэн» и скоростных автомагистралей.



14. Германия

Число баллов: 52.1



Это самая мощная экономика Европы и фактический лидер еврозоны.



По параметру «государственное управление» Германия занимает 5 место в мире, согласно исследованию SolAbility.



Её экономика сконцентрирована преимущественно на секторе промышленного производства и сфере услуг.



Также развито производство товаров, машин и различного оборудования, которые составляют значительную часть немецкого экспорта.



Агросектор составляет 0,5-1,5 % ВВП, в котором занято такое же количество экономически активного населения страны.



13. Лихтенштейн

Число баллов: 52.4



Лихтенштейн – небольшая страна, расположенная в Альпах. Несмотря на свой небольшой размер, Лихтенштейн обходит многие более крупные страны по конкурентоспособности экономики. Лихтенштейн входит в топ-20 по всем параметрам.



Лихтенштейн — процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и высоким уровнем жизни.



Главная отрасль экономики — обрабатывающая промышленность: металлообработка, точное приборостроение, оптика, производство вакуумной техники, электронных систем, микропроцессоров. Основу промышленности составляет точное машино- и приборостроение.



С развитием обрабатывающей промышленности и ростом предпринимательской деятельности трудовые ресурсы самого Лихтенштейна перестали удовлетворять спрос на рабочую силу.



В разных сферах экономики заняты примерно 32,4 тыс. человек, при этом более трети из них (12,9 тыс. человек) ежедневно приезжает на работу из Австрии, Швейцарии и Германии. В промышленном секторе занято 43 % работающих, в сфере услуг 55 %, в сельском хозяйстве — менее 2 %.



12. Новая Зеландия

Число баллов: 53.5



Согласно исследованию 2016 Prosperity Index, которое провел институт Legatum, Новая Зеландия имеет лучшую экономику в мире.



Кроме того, страна получила высокий рейтинг конкурентоспособности экономики. Это единственная страна южного полушария, которая вошла в топ-20 конкурентных экономик мира.



Новая Зеландия — развитая страна с рыночной системой экономики, основу которой составляют сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность и туризм.



Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнёрами являются Австралия, США, Япония, Китай.



Новая Зеландия является членом ряда международных и региональных экономических организаций.



В числе наиболее влиятельных — Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Международное энергетическое агентство.



11. Эстония

Число баллов: 53.6



Эстония оказалась на самом высоком месте в рейтинге среди всех государств Прибалтики. Она получила самый высокий балл по параметру «государственное управление» среди своих соседей.



К преимуществам экономики Эстонии относится система электронного регулирования взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и государством, упрощенная юридическая система в сфере малого и среднего бизнеса, один из самых низких показателей коррупции в мире.



В Эстонии размещаются управленческие и информационные центры некоторых международных и европейских организаций и институтов.



9. Австрия

Число баллов: 53.8



Еще одна расположенная в Альпах страна, Австрия занимает 29 место среди самых крупных экономик мира. Население страны – всего 9 млн человек.



Лучший результат Австрия продемонстрировала по параметру «государственное управление» - 10 место.



Австрия — развитая индустриаль¬но-аграрная страна. Она относится к числу наиболее развитых государств Европы. Австрийская экономика отличается сравнительно низким уровнем инфляции и безработицы.



Примерно 2,2 % ВВП производится в сельском и лесном хозяйстве, 32,3 % — в промышленности, энергетическом хозяйстве и строительстве, 65,5 % — в сфере услуг, торговле, на транспорте и в связи, в банковской и страховой системе.



Одна третья часть объёма промышленного производства приходится на государственный сектор экономики.



9. Люксембург

Число баллов: 53.8



Эта страна известна как рай для банкиров. Здесь также работает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Люксембург получил высокий балл по параметру «социальный капитал».



Одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.



Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков — больше, чем в любом другом городе мира.



8. Ирландия

Число баллов: 53.9



Несмотря на то, что Ирландия оказалась на 8 месте в общем рейтинге, она не выделялась ни по одному из параметров. Так, лучшим результатом стало 21 место по параметру «управление ресурсами».



Экономика Ирландии представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику.



Сельскохозяйственный сектор, некогда игравший доминирующую роль в системе, в настоящее время замещается промышленным; на промышленный сектор приходится 46 % ВВП, около 80 % экспорта, и 29 % рабочей силы.



Хотя основным двигателем экономического роста Ирландии остается экспорт, развитию также способствует повышение потребительских расходов и восстановление как строительства, так и деловых инвестиций.



7. Швейцария

Число баллов: 54.4



Швейцария – это пример одной из самых развитых стран в мире. По параметру «социальный капитал» страна заняла 13 место.



Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире.



Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций.



Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля.



6. Словения

Число баллов: 54.8



Словения заняла 6 место по параметру «социальный капитал».



Словения в настоящее время является развитой страной, с процветающей и стабильной экономикой.



ВВП на душу населения составляет 88 % от среднего по 27 странам Европейского Союза.



Словения обладает хорошо образованной рабочей силой и развитой инфраструктурой.



Она находится на перекрёстке основных транспортных путей.



С другой стороны, уровень прямых иностранных инвестиций является одним из самых низких.



Экономика Словении серьёзно пострадала от Европейского экономического кризиса, начавшегося в конце 2000-х гг.



Почти две трети людей заняты в сфере услуг.



4. Исландия

Число баллов: 56.0



Это изолированная островная страна с населением в менее 400 000 человек регулярно занимает высокие места в различных международных рейтингах.



В этом исследовании Исландия продемонстрировала лучший показатель по параметру «государственное управление» - 13 место.



Экономика Исландии — смешанно-командная, скандинавского типа, позволяет стране быть одним из самых экономически развитых государств в мире.



Единственный слабый макроэкономический показатель — высокий уровень инфляции, который держался выше 10 % до кризиса, однако во время кризиса инфляция не сменилась дефляцией, как во многих развитых странах, а только снизилась до 3-4 %.



4. Дания

Число баллов: 56.0



Дания правила Исландией в течение 104 лет в 19 и 20 веках.



И в этом рейтинге Дания также обогнала Исландию, заняв 8 место по параметру «инновации».



Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе — более 40 %.



Страна стоит на первом месте в мире по объёму внешнеторгового оборота на душу населения.



Основные экспортные товары: продукция машиностроения, мясо и мясопродукты, молочные продукты, рыба, медикаменты, мебель.



Имея очень скромный запас природных ресурсов, экономика Дании почти целиком полагается на человеческие ресурсы.



Сектор услуг занимает большую часть рынка труда и экономики в целом. Развитая рыночная экономика Дании зависит от импортного сырья и внешней торговли.



3. Финляндия

Число баллов: 56.2



Многие финны не любят, когда из называют скандинавами. Страна заняла 4 место по параметру «природный капитал».



Финляндия — одна из экономически развитых стран ЕС, входящих в еврозону.



Долгое время преимуществами Финляндии остаются политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надёжность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами.



Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.



2. Норвегия

Число баллов: 59.4



Богатая нефтью Норвегия заняла второе место по уровню конкурентоспособности экономики.



Самые высокие показатели – 3 место по параметру «государственное управление» и 1 место по параметру «социальный капитал».



Правительство контролирует ключевые сферы экономики, в частности, нефтяной сектор. Добыча газа в Северном море ведется с 1971 года.



Хотя страна обладает и другими природными ресурсами (лесные ресурсы, минералы, гидроресурсы), нефтяной сектор обеспечивает 30 процентов поступлений средств в бюджет Норвегии.



1. Швеция

Число баллов: 60.9



Лидер в рейтинге Global Sustainable Competitiveness Index, Швеция - это единственная страна, которая набрала свыше 60 баллов.



Швеция заняла второе место по двум параметрам «природный капитал» и «инновации».



Экономика Швеции - развитая, экспортно-ориентированная. Главными ресурсами экономики являются лес, гидроэнергия и железная руда.



Страна обладает современной инфраструктурой, превосходными внутренними и внешними коммуникациями и высококвалифицированной рабочей силой.



Около 90 % продукции производится частными компаниями, такими как Ericsson АВ, SKF, Alfa Laval Group, IKEA, AGA, Dino Nobel, из них примерно половину составляет машиностроение. В сельском хозяйстве производится лишь 2 % ВВП.

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