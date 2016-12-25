«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:34

Рынок акций РФ растет в понедельник по основным индексам на фоне укрепления рубля.



Индекс ММВБ к 16.01 мск рос на 0,55% — до 2185,16 пункта, индекс РТС — на 1,14% — до 1130,72 пункта, следует из данных Московской биржи.



Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек — до 60,88 рубля, курс евро – на 20 копеек – до 63,61 рубля.



Корпоративные истории



Бумаги "Мечела" растут (обыкновенные акции на 6,09%, префы – на 4,83%) на фоне подписания соглашения с группой ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 года. В соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 миллиарда рублей продлена отсрочка начала погашения основного долга до первого квартала 2020 года и срок погашения основного долга до первого квартала 2022 года.



Одновременно были пересмотрены условия сделки по торговому финансированию, задолженность по которой составляет 45 миллионов евро, срок данной сделки продлен до апреля 2022 года, отмечается в сообщении.



Лидеры и аутсайдеры



Среди лидеров роста – акции НЛМК (2,21%), "Роснефти" (2,19%), ТГК-1 (2,08%), Московской биржи (1,87%), обыкновенные акции "Россетей" (1,79%), а также РДР "Русала" (1,75%), акции "Алросы" (1,57%) и акции "Северстали" (1,5%).



Среди лидеров снижения – акции "Акрона" (-3,06%), "Дикси" (-2,21%), "Энел Россия" (-1,58%), префы "Башнефти" (-0,95%).



Прогнозы и рекомендации



Индекс ММВБ проведет торги до конца дня в пределах 2165-2185 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари". Особенной активности сейчас ждать не стоит: год подходит к завершению, и это время для логичной фиксации прибыли, полагает он.

Во вторник активность немного возрастет, но вряд ли до конца 2016 года рынок ждет что-то существенное, кроме продолжения вялой фиксации прибыли, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".



В 2017 году рынок сохраняет фундаментальный потенциал для роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и с положительной переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов, считают аналитики Промсвязьбанка.



"Фундаментально обоснованный уровень по индексу ММВБ, согласно нашим моделям, составляет 2760 пунктов. Но, учитывая большое количество рисков в 2017 году, мы устанавливаем более консервативный ориентир движения индекса ММВБ — 2570 пунктов", — добавляют они.



Для фондового рынка ситуация краткосрочно смотрится чуть более выгодней, чем для рубля, так как маловероятное продолжение роста нефтяных цен, и продолжение стадии консолидации будут благоприятными для фондового рынка, считает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".



"Даже все более напрашивающийся сценарий перехода к снижению нефтяных цен будет в значительной мере компенсироваться ожидаемыми ударными бюджетными выплатами. Да и после небольшой коррекции рынку был бы полезен предновогодний подскок", — отмечает он.



По мнению эксперта, технически индексы ММВБ и РТС приближаются к сильным уровням сопротивления (зона 1200 пунктов по индексу РТС и 2300 по индексу ММВБ). "Так что начало наступающего года на рынке может стать весьма интересным", — добавляет он.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547478/ Источник: РИА «Новости» ← Киргизия отказалась подписать таможенный кодекс ЕАЭС Топ-23 страны с самой конкурентной экономикой → Новости net.finam.ru