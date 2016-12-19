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Киргизия отказалась подписать таможенный кодекс ЕАЭС
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:28
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза подписали только три страны, участвовавшие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, Киргизия документ не подписала, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания ВЕЭС в понедельник.
Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что негативные моменты "временами превалируют" в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики.
"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня, три страны подписали заявление о развитии торговой политики ЕАЭС, Киргизия не подписала, и второй документ — это Таможенный кодекс — три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс", — сказал Саркисян.
Он отметил, что, говоря о трех странах, подписавших документ, имел в виду страны-участницы сегодняшнего заседания. Белорусская сторона в заседании ВЕЭС не участвовала.
"Остальные документы подписаны", — добавил он.