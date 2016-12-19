«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:16

"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга получил от "Газпрома" три контракта на строительство 279 км магистрального газопровода "Ухта - Торжок - 2". Газовая монополия заплатит подрядчику 39,8 млрд рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок.



Три тендера проводились закрытым способом, другие участники, кроме "Стройгазмонтажа", допущены не были.



Магистральные газопроводы "Ухта - Торжок" и "Ухта - Торжок - 2" имеют ключевое значение для развития Единой системы газоснабжения России в коридоре от полуострова Ямал до Финского залива. Они предназначены для доставки дополнительных объемов газа на северо-запад России для газоснабжения и газификации отечественных потребителей и поставок на экспорт.



Строительство газопровода "Ухта - Торжок - 2" началось в октябре 2015 года. Газопровод должен быть построен и готов к эксплуатации до конца 2019 года.



"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - головная организация группы компаний СГМ, одного из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазовом, транспортном и морском секторах отечественной экономики.

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