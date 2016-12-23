«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:11

По итогам 2016 года потребительская инфляция, по оценке Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе в 5,8%, в результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса, сообщается в опубликованном в понедельник мониторинге Минэкономразвития.



Инфляция в ноябре сохранилась практически на уровне октября и составила 0,44 % (в октябре – 0,43%).



Второй месяц подряд основной вклад в усиление инфляции вносит рост цен на продовольственные товары, обусловленный действиями сезонных факторов.



В секторе непродовольственных товаров рост цен, напротив, замедляется с октября.



Снижение цен на услуги, наблюдаемое в октябре, остановилось. В ноябре прирост цен нулевой.



В годовом выражении инфляция продолжает стабильно снижаться с июля текущего года – с 7,5 % в июне до 5,8 % в ноябре.



С начала года прирост потребительских цен сохраняется на минимальных уровнях. За период с января по 12 декабря 2016 г. инфляция составила 5,2 %, годом ранее – 12,5%. Это является большим успехом в борьбе с инфляцией, отмечает Минэкономразвития.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547474/ Источник: Вести ← Финансовая аналитика от Альпари: В Европе доллар отыграл утренние потери "Стройгазмонтаж" получил три контракта "Газпрома" на строительство "Ухта-Торжок-2" за 40 млрд руб. → Новости net.finam.ru