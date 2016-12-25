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Финансовая аналитика от Альпари: В Европе доллар отыграл утренние потери
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:05
По случаю национальных праздников биржи Европы и США в понедельник закрыты. Объём торговли на валютном рынке низкий. Американский доллар подешевел к основным валютам на азиатской сессии, а в ходе европейских торгов отыграл все потери. Курс пары фунт/доллар снизился с 1,2295 до 1,2264, курс евро/доллар – с 1,0466 до 1,0440.
По последним данным евро торгуется по 1,0451, фунт – по 1,2267. Низкая активность на валютном рынке сохранится до конца года. Во второй половине дня от пары евро/доллар ожидается движение около уровня 1,0450. Британский фунт находится под давлением со стороны кросс-пар. Если в них резких движений не будет, то боковое движение сохранится на уровне 1,2275.
Владислав Антонов, аналитик Альпари