«Нефть России», 26.12.16, Москва, 17:05



По случаю национальных праздников биржи Европы и США в понедельник закрыты. Объём торговли на валютном рынке низкий. Американский доллар подешевел к основным валютам на азиатской сессии, а в ходе европейских торгов отыграл все потери. Курс пары фунт/доллар снизился с 1,2295 до 1,2264, курс евро/доллар – с 1,0466 до 1,0440.



По последним данным евро торгуется по 1,0451, фунт – по 1,2267. Низкая активность на валютном рынке сохранится до конца года. Во второй половине дня от пары евро/доллар ожидается движение около уровня 1,0450. Британский фунт находится под давлением со стороны кросс-пар. Если в них резких движений не будет, то боковое движение сохранится на уровне 1,2275.



Владислав Антонов, аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547473/ Источник: Альпари ← Экс-менеджер "Русгидро" Теребулин назначен зампредом правления ФСК Минэк улучшил прогноз по инфляции до 5,6% → Новости net.finam.ru