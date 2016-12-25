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МЭР: реальные зарплаты растут, доходы падают
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 16:49
Реальная заработная плата увеличилась в ноябре четвертый месяц подряд. Между тем с устранением сезонности реальная зарплата с сентября не растет, отмечает Минэкономразвития.
"Минэкономразвития ожидает, что на фоне замедления инфляции реальная заработная плата будет демонстрировать положительную динамику до конца года. В результате, в целом за 2016 г. ее рост может составить 0,5% год к году, что на 0,2% выше, чем оценки ведомства на стадии формирования бюджета", - поясняет МЭР.
Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам населения за 2015 г. в сторону увеличения, подчеркивает МЭР. Годовое снижение составило 3,2% против 4,3%, заявленных ранее. Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 г. В итоге, реальные располагаемые доходы россиян упали в 2016 г.: на 5,8% против 5,6%, заявленных ранее.
"Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6%, в октябре - 6%), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: - снижение на 1,7% (месяц к месяцу)", - заключает МЭР.