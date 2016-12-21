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Россияне подвели итоги 2016 года
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00:04 · Россияне подвели итоги 2016 года
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«Нефть России», 27.12.16, Москва, 00:04
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2016 год и чего ждут от 2017-го.
События-2016
Главным мировым событием 2016 года 33% россиян считают войну в Сирии (в 2015-м эта тема также была на первом месте – ее называли 43%).
На второй строчке рейтинга президентские выборы в США (31%).
На третьей – спортивные события (13%).
Резонансными событиями в масштабах страны для наших сограждан стали, прежде всего, парламентские выборы (10%), истории с применением допинга российскими спортсменами (7%), борьба с коррупцией (4%), военная помощь Сирии (4%).
Рейтинги-2016
Политика. Президент РФ Владимир Путин остается для россиян политиком года. Его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (8%), Сергей Шойгу (8%), Дмитрий Медведев (7%) и др. В рейтинге российской элиты первое место также у президента (77%).
Спорт. Лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%). Антон Шипулин, возглавлявший список в прошлом году, в этом опустился на второе место (5%).
Кино. Первое место в рейтинге актеров года делят Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков (5%). Лучшим фильмом 2016 года 5% россиян считают киноработу "28 панфиловцев", 4% - "Экипаж".
Музыка. Музыкантом года уже несколько лет подряд чаще называют Филиппа Киркорова (7%), далее в рейтинге расположились Григорий Лепс (4%), Николай Басков (4%), Сергей Лазарев (4%), Алла Пугачева (4%).
Литература. Писателя года россиянам по-прежнему выбрать тяжелее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные – по 1% или менее.
ТВ. Самыми популярными телепередачами вновь стали проекты Первого канала: ток-шоу "Пусть говорят" (11%), "Голос" (8%), "Новости" (6%). В рейтинге сериалов лидирует "Мажор" (8%), реже называли "Тайны следствия" (4%), "След" (4%), "Универ" (4%) и др.
В целом можно отметить, что среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у наших сограждан явных фаворитов нет: ни один из представленных в народном рейтинге "герой", сериал или фильм не смог набрать более 10% голосов респондентов.
Оценки 2016-го и ожидания от 2017-го
2016-й россияне провожают с несколько более позитивным настроем, чем 2015-й: соответствующий индекс ВЦИОМ вырос за год с 60 п. до 63 п. (новый исторический максимум). С оптимизмом провожают уходящий год 45% россиян, тогда как пессимистично настроены только 12%, еще 42% не испытывают ни подъема, ни негативных эмоций. Волнения за последние два года стало заметно меньше (с 21% в 2014 г. до 7% в 2016 г.).
Для себя и членов семьи итоги 2016-го года россияне оценивают в среднем также, как и в прошлом году. "Хорошим" или "удачным" лично для себя и своей семьи этот год назвали 52%, а 47% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.
На 2017-й граждане возлагают гораздо большие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад на 2016-й. Около четверти опрошенных полагают, что 2017-й будет удачным (27% - для них лично, 24% - для страны в целом).