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Газпром

Доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до рекордных 33%

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 13:05    
Доля газа "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года.
 
"Доля газа "Газпрома" неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе", пишет ООО "Газпром экспорт" в своем декабрьском корпоративном бюллетене Blue Fuel.
 
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса", в 2016 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье около 179 млрд куб. м газа (после 159,4 млрд куб. м в 2015).
 
По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет с 469 до 488 млрд куб. м, а в Турции - снизится с 47,8 млрд куб. м до 45,1 млрд куб. м.
 
При этом если европейский рынок вырос на 4-5%, то поставки газа "Газпрома" на него выросли кратно в несколько раз выше - на 13%.
 
Достижение доли в 31% за 2015 год в "Газпроме" с гордостью называли невиданным историческим результатом. "В настоящее время мы вышли на максимальный исторический уровень доли на европейском рынке газа - это 31%. При этом доля увеличивается, и тому подтверждение - рост объемов поставки нашего российского газа на экспорт в страны Европейского союза", - комментировал результат глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре этого года.
 
Впрочем, периметр европейского баланса газа за последние годы также претерпел изменения: с него порядка десяти миллиардов кубометров в год уходит на Украину. Но даже если "очистить" европейский баланс и поставки газа в дальнее зарубежье от украинского десятка миллиардов - порядок цифр существенно не меняется: 29% в 2015 и 32% в 2016.
 
Другой способ уравнять "перескочившие" из одной графы в другую украинские объемы также выглядит выгодно для "Газпрома". Сумма поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье и в страны бывшего СССР последние три года показывает уверенный рост: 191,5 млрд куб. м в 2014, 195,7 млрд куб. м в 2015 и примерно 210 млрд куб. м в 2016 году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547448/

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13:05 · Доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до рекордных 33%
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Доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до рекордных 33%

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 13:05   
Доля газа "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года.
 
"Доля газа "Газпрома" неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе", пишет ООО "Газпром экспорт" в своем декабрьском корпоративном бюллетене Blue Fuel.
 
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса", в 2016 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье около 179 млрд куб. м газа (после 159,4 млрд куб. м в 2015).
 
По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет с 469 до 488 млрд куб. м, а в Турции - снизится с 47,8 млрд куб. м до 45,1 млрд куб. м.
 
При этом если европейский рынок вырос на 4-5%, то поставки газа "Газпрома" на него выросли кратно в несколько раз выше - на 13%.
 
Достижение доли в 31% за 2015 год в "Газпроме" с гордостью называли невиданным историческим результатом. "В настоящее время мы вышли на максимальный исторический уровень доли на европейском рынке газа - это 31%. При этом доля увеличивается, и тому подтверждение - рост объемов поставки нашего российского газа на экспорт в страны Европейского союза", - комментировал результат глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре этого года.
 
Впрочем, периметр европейского баланса газа за последние годы также претерпел изменения: с него порядка десяти миллиардов кубометров в год уходит на Украину. Но даже если "очистить" европейский баланс и поставки газа в дальнее зарубежье от украинского десятка миллиардов - порядок цифр существенно не меняется: 29% в 2015 и 32% в 2016.
 
Другой способ уравнять "перескочившие" из одной графы в другую украинские объемы также выглядит выгодно для "Газпрома". Сумма поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье и в страны бывшего СССР последние три года показывает уверенный рост: 191,5 млрд куб. м в 2014, 195,7 млрд куб. м в 2015 и примерно 210 млрд куб. м в 2016 году.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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