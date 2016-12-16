«Нефть России», 26.12.16, Москва, 13:05

Доля газа "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года.



"Доля газа "Газпрома" неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе", пишет ООО "Газпром экспорт" в своем декабрьском корпоративном бюллетене Blue Fuel.



Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса", в 2016 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье около 179 млрд куб. м газа (после 159,4 млрд куб. м в 2015).



По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 году потребление газа в Европе вырастет с 469 до 488 млрд куб. м, а в Турции - снизится с 47,8 млрд куб. м до 45,1 млрд куб. м.



При этом если европейский рынок вырос на 4-5%, то поставки газа "Газпрома" на него выросли кратно в несколько раз выше - на 13%.



Достижение доли в 31% за 2015 год в "Газпроме" с гордостью называли невиданным историческим результатом. "В настоящее время мы вышли на максимальный исторический уровень доли на европейском рынке газа - это 31%. При этом доля увеличивается, и тому подтверждение - рост объемов поставки нашего российского газа на экспорт в страны Европейского союза", - комментировал результат глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре этого года.



Впрочем, периметр европейского баланса газа за последние годы также претерпел изменения: с него порядка десяти миллиардов кубометров в год уходит на Украину. Но даже если "очистить" европейский баланс и поставки газа в дальнее зарубежье от украинского десятка миллиардов - порядок цифр существенно не меняется: 29% в 2015 и 32% в 2016.



Другой способ уравнять "перескочившие" из одной графы в другую украинские объемы также выглядит выгодно для "Газпрома". Сумма поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье и в страны бывшего СССР последние три года показывает уверенный рост: 191,5 млрд куб. м в 2014, 195,7 млрд куб. м в 2015 и примерно 210 млрд куб. м в 2016 году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547448/ Источник: Interfax ← Г-н Шредер, каким будет 2017 год? Новости net.finam.ru