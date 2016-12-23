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Инвестиции, финансы

Европа: предрождественская сессия оказалась выигрышной

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:54    
В пятницу, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, но изменения индексов были незначительными, а объем торгов был на 57% ниже среднего значения за три последних месяца на данное время. В числе аутсайдеров торгов находились представители банковского сектора, а в «зеленой» зоне пребывали бумаги коммунального сектора и сферы недвижимости.
 
Из вышедшей макроэкономической статистики следует отметить рост индекса потребительского доверия Gfk Германии за январь с 9,8 пункта месяцем ранее до 9,9 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков. Между тем, окончательный ВВП Великобритании увеличился в третьем квартале на 0,6% к/к и на 2,2% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,5% к/к и +2,3% г/г. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии составил, в свою очередь, 102,2 пункта в декабре, как и месяцем ранее.
 
По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,06%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX просел на 0,05%. Региональный индекс STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,04%, закрывшись на уровне 359,98 пункта.
 
Голландская страховая компания NN Group добавила в свой актив 3,7% после того, как договорилась о приобретении своего конкурента Delta Lloyd за 2,5 млрд евро ($2,6 млрд). Заметим, что бумаги Delta Lloyd подешевели, тем временем, на 0,23%.
 
Лучше рынка смотрелись также акции немецкого кредитора Deutche Bank, закрывшиеся в плюсе на 0,3% благодаря известиям о том, что ему удалось сократить размер взысканий в связи с ипотечными облигациями в США почти вдвое – с первоначально предполагавшихся $14 млрд до $7,2 млрд.
 
Между тем, рыночная капитализация Credit Suisse Group уменьшилась на 0,7% ввиду известий о том, что банк договорился выплатить американским властям $5,7 млрд с целью урегулирования претензий по операциям с ценными бумагами, а котировки акций Barclays опустились на 0,3% на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США подало иск против британского кредитора, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти десять лет назад.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547446/

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Европа: предрождественская сессия оказалась выигрышной

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:54   
В пятницу, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, но изменения индексов были незначительными, а объем торгов был на 57% ниже среднего значения за три последних месяца на данное время. В числе аутсайдеров торгов находились представители банковского сектора, а в «зеленой» зоне пребывали бумаги коммунального сектора и сферы недвижимости.
 
Из вышедшей макроэкономической статистики следует отметить рост индекса потребительского доверия Gfk Германии за январь с 9,8 пункта месяцем ранее до 9,9 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков. Между тем, окончательный ВВП Великобритании увеличился в третьем квартале на 0,6% к/к и на 2,2% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,5% к/к и +2,3% г/г. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии составил, в свою очередь, 102,2 пункта в декабре, как и месяцем ранее.
 
По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,06%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX просел на 0,05%. Региональный индекс STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,04%, закрывшись на уровне 359,98 пункта.
 
Голландская страховая компания NN Group добавила в свой актив 3,7% после того, как договорилась о приобретении своего конкурента Delta Lloyd за 2,5 млрд евро ($2,6 млрд). Заметим, что бумаги Delta Lloyd подешевели, тем временем, на 0,23%.
 
Лучше рынка смотрелись также акции немецкого кредитора Deutche Bank, закрывшиеся в плюсе на 0,3% благодаря известиям о том, что ему удалось сократить размер взысканий в связи с ипотечными облигациями в США почти вдвое – с первоначально предполагавшихся $14 млрд до $7,2 млрд.
 
Между тем, рыночная капитализация Credit Suisse Group уменьшилась на 0,7% ввиду известий о том, что банк договорился выплатить американским властям $5,7 млрд с целью урегулирования претензий по операциям с ценными бумагами, а котировки акций Barclays опустились на 0,3% на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США подало иск против британского кредитора, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти десять лет назад.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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