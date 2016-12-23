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Инвестиции, финансы

Финансовая аналитика от Альпари: Деловой мир поверил в конец холодной войны

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:49    
По информации деловых изданий к недавно приватизированному пакету акций «Роснефти» сохраняется большой интерес. Сейчас акционерами являются Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, которые приобрели 19,5% акций за €10,2 млрд. Одним из них называется фонд Mubadala из ОАЭ. Вероятно, рост интереса к миноритарному пакету российской компании связан с подъемом цен на нефть, а также ожиданиями снятия антироссийских санкций. Возможно также, что «Роснефть» будет отправлять больший процент чистой прибыли на дивиденды. Последнее должно порадовать, в том числе рядовых россиян, которые приобрели акции компании на IPO 2006 года. Тогда цена размещения составила 203 руб., сейчас рыночная цена – 383 руб. С высокой вероятностью пакет «Роснефти» будет перепродан с премией к цене приватизации и текущим котировкам, что может дополнительно разогреть капитализацию компании.

Так или иначе, данная история подтверждает нашу точку зрения, что деловой мир понял, что Россия устояла под давлением Запада. Западные финансовые компании, как по команде, начали повышать прогнозы по российской экономике и справедливые цены по акциям ведущих российских компаний. Очень вероятно, что купившие российские бумаги до Нового года, пока Запад празднует католическое Рождество, смогут заработать больше. В январе ожидается традиционный пересмотр лимитов на Россию со стороны глобальных фондов, плюс Трамп, наконец, станет полновластным хозяином Белого Дома. Январский бум на Московской бирже очень вероятен. На нем можно будет неплохо зафиксировать прибыль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547445/

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Финансовая аналитика от Альпари: Деловой мир поверил в конец холодной войны

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:49   
По информации деловых изданий к недавно приватизированному пакету акций «Роснефти» сохраняется большой интерес. Сейчас акционерами являются Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, которые приобрели 19,5% акций за €10,2 млрд. Одним из них называется фонд Mubadala из ОАЭ. Вероятно, рост интереса к миноритарному пакету российской компании связан с подъемом цен на нефть, а также ожиданиями снятия антироссийских санкций. Возможно также, что «Роснефть» будет отправлять больший процент чистой прибыли на дивиденды. Последнее должно порадовать, в том числе рядовых россиян, которые приобрели акции компании на IPO 2006 года. Тогда цена размещения составила 203 руб., сейчас рыночная цена – 383 руб. С высокой вероятностью пакет «Роснефти» будет перепродан с премией к цене приватизации и текущим котировкам, что может дополнительно разогреть капитализацию компании.

Так или иначе, данная история подтверждает нашу точку зрения, что деловой мир понял, что Россия устояла под давлением Запада. Западные финансовые компании, как по команде, начали повышать прогнозы по российской экономике и справедливые цены по акциям ведущих российских компаний. Очень вероятно, что купившие российские бумаги до Нового года, пока Запад празднует католическое Рождество, смогут заработать больше. В январе ожидается традиционный пересмотр лимитов на Россию со стороны глобальных фондов, плюс Трамп, наконец, станет полновластным хозяином Белого Дома. Январский бум на Московской бирже очень вероятен. На нем можно будет неплохо зафиксировать прибыль.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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