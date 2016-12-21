«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:39

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может направить в 2017 году 1,1 млрд долларов на погашение долга перед акционерами, сообщил в интервью корпоративному журналу "Транснефти" генеральный директор КТК Николай Горбань.



"Мы уже рассчитываемся с акционерами по заемным средствам. В прошлом году консорциум вернул акционерам 1,5 млрд долл., в этом отдадим 1,2 млрд, в следующем планируем около 1,1 млрд долл. Все зависит от прокачки. Если объемы подтвердятся, то сможем больше возвращать. В 2020 году, надеемся, начнем выплаты дивидендов", - сказал он.



По словам Горбаня, на 2017 год компании-экспортеры подали заявки на прокачку более 60 млн тонн нефти. "Надеемся, что производители выдержат график поставок. КТК к такому объему будет готов", - отметил он.



Гендиректор сообщил, что в 2016 году объем прокачки ожидается в объеме 45 млн тонн, "однако достижение такого результата во многом зависит от уровней добычи на новых месторождениях Филановского и Кашаган, которые сейчас поставляют нефть КТК".



КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.



Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная "Транснефтью" - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Республика Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547443/ Источник: "ТАСС" ← Россияне назвали главное событие уходящего года "Газпром нефть" намерена увеличить в 2016 г. добычу углеводородов на 7,7%, до 85,8 млн т н.э. → Новости net.finam.ru