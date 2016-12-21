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Россияне назвали главное событие уходящего года
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:34
Россияне назвали самым значимым событием уходящего 2016 года кризис в стране, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).
Такого мнения придерживается каждый четвертый респондент (25%), еще около 17% россиян запомнили год за счет высокой инфляции, что в сумме дает 42% опрошенных, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране. Для сравнения: в 2015 году о кризисе и девальвации рубля говорили лишь 9% респондентов.
На втором месте для жителей России оказался допинговый скандал и связанная с ним дисквалификация спортсменов в Рио, за него высказался каждый пятый респондент (21%).
Почти столько же (20%) россиян назвали событием года продолжающуюся военную операцию в Сирии.
Четвертую и пятую строчки заняли возобновление связей с Турцией и выборы депутатов в Госдуму — 4 и 2% голосов соответственно.