«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:29

"Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить инвестиционную программу на 11,6%, до 404,1 млрд руб. Это следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.



"Инвестиционная программа "Газпром нефти" на следующий год предусматривает освоение инвестиций в объеме 404,1 млрд руб.", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что инвестиционная программа группы компаний "Газпром нефть" в 2016 г. предусматривает освоение 362 млрд руб., что превышало уровень 2015 г. - 334 млрд руб.



В компании отметили, что на 2016-2018 гг. приходится пик инвестиций в развитие крупных проектов в добыче и переработке: расширение инфраструктуры Новопортовского и Мессояхской группы месторождений, строительство производственных комплексов на российских НПЗ и перерабатывающем активе компании НИС в Сербии.



Кроме того, в сообщении говорится, что совет директоров "Газпром нефти" принял к сведению информацию о плане мероприятий по утилизации попутного нефтяного газа до 2020 г.

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