|
Новости oilru.com
Нефтепродукты
"Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
12:44 · "Газпром нефть" намерена увеличить в 2016 г. добычу углеводородов на 7,7%, до 85,8 млн т н.э.
11:59 · Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:24
Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 19 по 23 декабря выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", которая увеличилась на 250 рублей — до 36,725 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
Средние по РФ цены оптового рынка составили: на бензин "Регуляр-92" — 39,637 тысячи рублей за тонну (рост на 4 рубля), "Премиум-95" — 40,874 тысячи рублей за тонну (рост на 56 рублей). Цена летнего дизтоплива составила 34,286 тысячи рублей за тонну (рост на 464 рубля).
На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 30 рублей и составила 40,753 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" стоил 43,304 тысячи рублей (рост на 245 рублей), "Премиум-95" — 44,913 тысячи рублей (рост на 24 рубля). В рознице стоимость "Нормаля-80" снизилась на 7 копеек и составила 33,34 рубля за литр, стоимость "Регуляра-92" выросла на 6 копеек, до 35,47 рубля за литр, "Премиума-95" — увеличилась на 6 копеек и составила 38,42 рубля за литр.
Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 239 рублей — до 36,933 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 1,3 тысячи рублей, до 32,849 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 26 копеек и составила 36,72 рубля за литр.
Оптовая цена авиакеросина выросла на 89 рублей — до 34,555 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 118 рублей — до 34,562 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах увеличилась на 257 рублей и составила 43,294 тысячи рублей.
Оптовая цена топочного мазута увеличилась на 40 рублей — до 11,151 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 1,499 тысячи рублей — до 10,131 тысячи рублей за тонну.