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Нефтепродукты

"Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:24    
Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 19 по 23 декабря выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", которая увеличилась на 250 рублей — до 36,725 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
 
Средние по РФ цены оптового рынка составили: на бензин "Регуляр-92" — 39,637 тысячи рублей за тонну (рост на 4 рубля), "Премиум-95" — 40,874 тысячи рублей за тонну (рост на 56 рублей). Цена летнего дизтоплива составила 34,286 тысячи рублей за тонну (рост на 464 рубля).
 
На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 30 рублей и составила 40,753 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" стоил 43,304 тысячи рублей (рост на 245 рублей), "Премиум-95" — 44,913 тысячи рублей (рост на 24 рубля). В рознице стоимость "Нормаля-80" снизилась на 7 копеек и составила 33,34 рубля за литр, стоимость "Регуляра-92" выросла на 6 копеек, до 35,47 рубля за литр, "Премиума-95" — увеличилась на 6 копеек и составила 38,42 рубля за литр.
 
Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 239 рублей — до 36,933 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 1,3 тысячи рублей, до 32,849 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 26 копеек и составила 36,72 рубля за литр.
 
Оптовая цена авиакеросина выросла на 89 рублей — до 34,555 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 118 рублей — до 34,562 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах увеличилась на 257 рублей и составила 43,294 тысячи рублей.
 
Оптовая цена топочного мазута увеличилась на 40 рублей — до 11,151 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 1,499 тысячи рублей — до 10,131 тысячи рублей за тонну.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547440/

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"Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:24   
Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 19 по 23 декабря выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Нормаль-80", которая увеличилась на 250 рублей — до 36,725 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
 
Средние по РФ цены оптового рынка составили: на бензин "Регуляр-92" — 39,637 тысячи рублей за тонну (рост на 4 рубля), "Премиум-95" — 40,874 тысячи рублей за тонну (рост на 56 рублей). Цена летнего дизтоплива составила 34,286 тысячи рублей за тонну (рост на 464 рубля).
 
На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 30 рублей и составила 40,753 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" стоил 43,304 тысячи рублей (рост на 245 рублей), "Премиум-95" — 44,913 тысячи рублей (рост на 24 рубля). В рознице стоимость "Нормаля-80" снизилась на 7 копеек и составила 33,34 рубля за литр, стоимость "Регуляра-92" выросла на 6 копеек, до 35,47 рубля за литр, "Премиума-95" — увеличилась на 6 копеек и составила 38,42 рубля за литр.
 
Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 239 рублей — до 36,933 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива выросла на 1,3 тысячи рублей, до 32,849 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 26 копеек и составила 36,72 рубля за литр.
 
Оптовая цена авиакеросина выросла на 89 рублей — до 34,555 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 118 рублей — до 34,562 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах увеличилась на 257 рублей и составила 43,294 тысячи рублей.
 
Оптовая цена топочного мазута увеличилась на 40 рублей — до 11,151 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 1,499 тысячи рублей — до 10,131 тысячи рублей за тонну.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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