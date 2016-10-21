«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:19

Раскрутка фьючерса на российский сорт нефти Urals может занять до полутора лет, заявил заместитель главы Минэнерго Кирилл Молодцов.



"Я считаю, что первые итоги мы должны подводить в середине следующего года. Они будут промежуточные. Реальный срок - полтора года, для того чтобы все это раскрутить", - отметил Молодцов, сообщает "Интерфакс".



Первый месяц работы фьючерса не является показательным, и основные российские и иностранные игроки могут прийти в I и II кварталах 2017 г. "Ждем иностранцев, ждем маркетмейкеров наших. Думаю, что все равно это I-II квартал. Но интерес реальный. То есть они действительно хотят. Для них больше спекулятивный продукт нужен. Им нужно, чтобы финансовый инструмент заработал", - подчеркнул Молодцов.



Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа в ноябре запустила торги фьючерсами на российский сорт нефти Urals. Основная цель этого инструмента - отказаться от привязки стоимости Urals к стоимости североморской марки Brent.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547439/ Источник: Вести ← Третий энергоблок Нововоронежской атомной электростанции окончательно остановлен "Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин → Новости net.finam.ru